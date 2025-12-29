С офка скоростно дебелее и още по-скоростно отслабва, но това се оказа пълен фалшификат с изкуствен интелект.

Звездата и синът й Лоренцо пуснаха клип, от който се вижда как гледат странна реклама на хапчета за отслабване. Там чудодейният продукт показва първо Софи Маринова напълняла, каквато никога не е била, пък и тя всяка вечер е по концерти и пред хората, как да напълнее незабелязано.

След това тя само за 34 дни според твърденията става на вейка. Докато гледат менте рекламата, Лоренцо пита майка си дали пък не му била родила тайно 4-5 братя.

Внимание

Шегата настрана, но Софи Маринова стана поредната родна знаменитост, която попада в реклама със съмнителни схеми. „Не ми е за парите, но трябва да знаят, че може и да е опасно, да се отрови някой“ - възкликна вчера звездата пред „Телеграф“.

Софка надебеляла и отслабнала според рекламата чудо.

Нейният пиар Тодореско Неделчев пък, който в момента се намира в Лондон, уточни. Той оттам се опитал да поръча от чудните хапчета от рекламата, но нямало пряка връзка. Стига се само до игра за 50% намаление. Затова пък от други сайтове въпросните хапчета могат да бъдат поръчани, но там вече няма реклама със Софи.

Игра

„В случая изкуственият интелект не е в полза на обществото. Подвеждащо е – утре ще купи някой хапчето и ще се отрови, после ще кажат, че хапчето на Софи го отровило - обяснява Тодореско. И продължава: - „Може и 80% от феновете да вярват на това. Имаше една игра, ако уцелят нещо, получават голяма сума, уж от Софи Маринова. Няма как да има такова нещо! Единствено могат да се доверят на социалните мрежи на Софи, които са отбелязани с тикче. Да не се залъгват с измислени реклами и игри. Никой не дава 100 000 или 50 000 евро за четири круши на екрана. Ако Софи Маринова участва в реклама, тя ще го обяви в социалните си мрежи. Само там е 100% вярна информация."

Георги П. Димитров