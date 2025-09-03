Р иалити звезда, инфлуенсър и вече водеща – Маги Томова е специалният гост в най-новия епизод на The Voice Cast. След като спечели вниманието на публиката с участието си в любовен формат, тя влиза в ново амплоа – водеща на втория сезон на любовното риалити „Диви и красиви“, както и на официалния подкаст на предаването.

В откровен разговор, Маги разказва как е прекарала лятото си и споделя първите си впечатления от новото предизвикателство да застане пред камерата като водеща. Тя признава каква е била първоначалната ѝ реакция на поканата от продукцията, имала ли е притеснения дали ще се справи и какво за нея означава любовта.

Зрителите ще чуят и повече за снимките на романтичното приключение „Диви и красиви“, за това дали Маги вярва в любовта, зародила се в риалити формат, както и как описва живота на участниците в „палата на любовта“, плюс откровеното си мнение за всеки от тях. В разговора тя загатва и какво ѝ предстои оттук нататък – както в личен, така и в професионален план.

Новият епизод на The Voice Cast с гост Маги Томова вече е достъпен в Nova Play, онлайн в официалните канали на медията и всички стрийминг платформи.