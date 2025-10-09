Х онорарът на Лили Иванова за концерт е ударил 100 хиляди лева, научи „Телеграф“. Тя го е получила за рецитала си за празника на Стара Загора преди дни. Именно парите, които е получила, скараха жителите на града в социалните мрежи.

Благодаря

„При толкова много много проблеми в Стара Загора нормално ли беше да се извика 86-годишна певица за 100 000 лв. Това са официални данни за хонорара при запитване“, пише Пламен Тодоров във фейсбук групата „Истината за Стара Загора“. Думите му предизвикаха вълна от коментари в двете крайности. „Не, това не е просто човек на 86 г., също така не е и певица на 86 години, това е нещо много повече - Лили Иванова. Точка“, „Това е една жива българска легенда. От малкото останали. Ценим я, докато може, след това - няма да има смисъл. 100 000 бона са ѝ малко за това, което е“, пишат едни. Ето и другите: „Спрете да недоволствате. Не заслужават ли гражданите на Стара Загора на празника на града да чуят великата Лили Иванова! Не ровете в бюджета на общината“, „На последния новогодишен концерт управата беше решила да покани "по-скромни" фолклорни изпълнители, не се досещам в момента името на фолклорната формация - голямо недоволство беше. Девет месеца по-късно на празника на града - Лили Иванова - пак недоволство. Едно "благодаря" няма. Какъвто народът, такава е ситуацията и в държавата ни. На неблагодарния човек не можеш да угодиш, защото все другите са му виновни. Който е оценил, е бил там, другите - живи и здрави, и малко по-благодарни бъдете“, „Друго си е да бяха платили за някоя цицореста фолкпевица с пластмасови джуки и да дават по едно безплатно кИфте и кИбабчИ. Тогава всичко щеше да е топ“.

Удар

Възрастна жена се оплака, че на същия концерт е била ударена от мъж, докато се опитвала да направи няколко снимки от по-висока позиция, защото му пречела да гледа звездата. „Заболя ме и продължава да ме боли. Считам за абсолютно неприемливо да се посяга физически на човек, особено когато става въпрос за жена. За съжаление в този момент нямаше патрулиращи полицаи наблизо, на които веднага да подам оплакване. Когато малко по-късно минаха, въпросният агресор си беше тръгнал вече“, обясни пострадалата.

Лео Богдановски