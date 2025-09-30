Р адина Кърджилова влиза в опасна роля на доминантна жена мафиот за 6-и сезон на „Под прикритие“.

Поредна нова информация за един от най-чаканите сериали в България беше споделена с феновете в социалните мрежи, като също беше загатната любовна сюжетна линия.

Подземие

Актрисата Радина Кърджилова продължава да доминира не само с енигматично присъствие на екрана и сцената, но и с новата си роля на опасен наркобос в най-новия предстоящ 6-и сезон на култовия български сериал „Под прикритие“. От продукцията споделиха видео, представляващо серия от фиктивни страници на вестник, като Кърджилова присъства на почти всяка страница. Някои от заглавията са: „Фаталната жена на престъпния свят“, „Кралицата на подземието“ и „Жените вече държат коката“.

Кралица

Завръщащи роли, за които феновете изключително се вълнуват, правят Йоанна Темелкова, като дъщерята на емблематичния бос – Джаро, както и Захари Бахаров, известен на широката публика с ролята си на безскрупулния узурпатор – Иво Андонов. Интересното попадение в новия сезон е участието на Павел Иванов, който освен с ролите си в Народен театър „Иван Вазов“ стана изключително популярен с превъплъщението си във великия футболист Георги Аспарухов във филма „Гунди – Легенда за любовта“. Тук той ще изиграе криминален образ, като на една от страниците на несъществуващия вестник е загатната романтична връзка между неговия образ и този на Радина Кърджилова. Заглавието е: „Кралицата и звярът на улицата“.

Александър Пашов