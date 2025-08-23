М ултитаскинг красавица бе избрана за новата носителка на титлата „Мис Варна“.

Яна Стоянова е завършила право, но се развива като певица и дори участва в мюзикъли. Тя пребори други 23 претендентки с чар и обаяние.

Блясък

Под звездите в един от култовите символи на Морско кaзино се проведе юбилейното 20-о издание на най-престижния конкурс в морския град. Финалът на събитието, което премина двуседмична подготовка, събра на едно място елита на Варна. 23 претендентки дефилираха в три тура.

В първия бяха представени индивидуално пред журито, във втория дефилираха в бански в сребристо с крила от бляскави елементи. В третия по традиция се явиха в официални рокли. Богатата програма на конкурса включваше изпълнение на популярния цигулар Ивет Радославов - участник в „Америка търси талант“. Красивата Яна е завършила право преди два месеца. Занимава се с поп и джаз пеене, а преди две седмици пусна и първото си парче. 12 години е танцувала балет.

„Много съм щастлива, чувството е неописуемо, за мен е чест да нося короната“, каза специално за „Телеграф“ победителката. Самата тя е участвала и в „Малка Мис Варна“ и дори е била носителка на титлата през 2008 година. В момента си кара стажа по право, но сцената е нейна страст и иска да се развива като изпълнител.

Слава

Подгласнички на кралицата на красотата станаха 18-годишната Цвета Георгиева, 24-годишната Зоя Георгиева и 23-годишната Ферай Неджиб. Специални награди получиха още Сияна Стоянова, Симона Иванова, Моника Савова, Михаела Жекова, Евгения Кедик, Ясмин Шен. По традиция и публиката избра своя фаворитка чрез интернет гласуване, а вота спечели Симона Иванова, на 17 г., която получи титлата „Мис Интернет Варна 2025“. По повод 20-ия юбилей на конкурса на сцената дефилираха и 20-те миналогодишни кралици, които обраха овациите на публиката.

*Автор: Василена Игнатова