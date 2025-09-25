Р иана вече не е единственото момиче у дома. Певицата и модна икона роди преди дни третото си дете – дъщеря, която тя и A$AP Rocky нарекоха Роки Айриш Майърс.

Поп звездата показа бебе № 3 в Instagram.

ВКЛЮЧВАНЕ ОТ ЩЪРКЕЛА: Риана гушна бебе №3!

Двамата вече са родители на двама сина – RZA, роден през 2022 г., и Riot, роден през 2023 г.

Риана, известна с това, че превръща бременностите си в модно събитие, разкри третото си бебе с впечатляваща поява на MET Gala през май. В интервю за British Vogue още през 2020 г. тя сподели, че 10-годишният ѝ план включва три или четири деца, припомни БГНЕС.

„Единственото, което има значение, е щастието. Това е единствената здрава връзка между родител и дете. Само любовта може истински да отгледа едно дете“, каза тогава тя.

Риана (37) и A$AP Rocky (33) дълги години бяха приятели, преди през 2021 г. да обявят връзката си. В интервю за GQ той я нарече „любовта на живота ми“ и добави, че бащинството е „съдбата му“.

През април той каза, че любовта му към Риана е „вътрешна, външна, безкрайна – минало и бъдеще“.