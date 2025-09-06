Х иляди се стичат днес в Милано, за да отдадат почит на „краля“ Джорджо Армани, чието тяло е изложено в погребална капела в Театро „Армани“ – емблематично място, символизиращо близката връзка между модния дизайнер и столицата на Ломбардия, съобщават АФП и АП, цитирани от Dariknews.
СЛЕД КАТО ГЕНИЯТ СИ ОТИДЕ: Ето кой ще наследи Джорджо Армани!
⚫Milà dona l'últim adeu al rei de la moda, Giorgio Armani— À Punt NTC (@apuntnoticies) September 6, 2025
La ciutat retrà homenatge al dissenyador amb un dia de dol el pròxim dilluns, coincidint amb el funeral privat
Més informació ➡️ https://t.co/Gx5qN2RUAr pic.twitter.com/ro02Xhc65n
Тялото на модния дизайнер, който почина в четвъртък на 91-годишна възраст, е изложено в ковчег от светло дърво, украсен с букет от бели рози, преди погребението, насрочено за понеделник. Впечатляващи венци от рози бяха поставени на входа на залата, където се намира ковчегът, в края на коридор с колони от необработен бетон.
Mourners paid tribute to the late Giorgio Armani in Milan https://t.co/tCrYwHqEPi pic.twitter.com/8yulgV5r1B— Reuters (@Reuters) September 6, 2025
Сътрудници и анонимни лица се събраха сутринта, за да отдадат последна почит, близо до седалището на компанията „Армани" в бивш индустриален квартал на Милано, преди да стиснат ръката на неговия партньор Лео дел’Орко. Според италианския вестник Corriere della Sera, Армани е починал вследствие на внезапна чернодробна недостатъчност, провокирана от пневмония, което наложило да бъде хоспитализиран през юни.