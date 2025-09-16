Н а 20 септември, събота, стадион „Васил Левски“ ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития у нас – единственият концерт на Балканите на световната суперзвезда Енрике Иглесиас.

След седемгодишна пауза българските фенове ще могат отново да чуят на живо хитове като „Hero“, „Bailando“, „I Like It“ и много други, превърнали Иглесиас в най-успешния латино изпълнител на всички времена. Очаква се вечер, изпълнена с емоция, страст и незабравима музика, а поради големия интерес организаторите добавят и допълнителни седящи места на стадиона, предаде БТА.

Радио ENERGY, официален медиен партньор на концерта на Енрике Иглесиас, ще очаква всички фенове на 20 септември на националния стадион „Васил Левски“, за да отпразнува заедно 20 години Радио ENERGY. Екипът на радиото ще се срещне със своите фенове и приятели във фен зоната на стадиона. В оставащите дни до концерта може да слушате радио ENERGY – единствената ENRIQUE станция, за да се заредите с най-горещите хитове на латино краля. В деня на събитието за вход ще има 24 от гейтовете на стадиона, като значение според билета за влизане няма да има. Вратите за концерта ще отворят точно в 17:00 часа със специален диджей сет DJ Dian Solo и DJ Doncho.

Преди излизането на Иглесиас публиката ще може да чуе от една от най-ярките нови български групи МОЛЕЦ. Заедно с дуото на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори. С този специално подготвен концертен сет, МОЛЕЦ затвърждават позицията си на едно от най-интересните явления на съвременната българска сцена – те са най-награждаваната група за една година в историята на наградите на БГ Радио и определено доказват амбициите си да излязат отвъд границите на страната.

Билети за събитието все още могат да бъдат закупени в мрежата на TicketStation.bg, а всички, които не са успели да се сдобият с билет предварително, ще могат да го направят и на място – от касата пред стадион „Васил Левски“. Касата ще работи в петък (19 септември) от 13:00 до 20:00 ч. и в деня на концерта, събота (20 септември), от 10:00 до 21:30 часа.