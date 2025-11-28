А ктьорът Кевин Спейси се оплака, че делата за сексуален тормоз са съсипали живота му и са изпразнили сметките му, които доскоро бяха натъпкани с милиони долари. Спейси призна, че заради безпаричието той на практика е останал на улицата без собствен дом. С днешна дата актьорът сменя евтини хотели с квартири под наем. През 2017 г. започнаха първите дела за сексуален тормоз срещу актьора. Той бил принуден да се изнесе от дома си, а всичките му вещи са заключени на склад, въпреки че впоследствие бе оправдан по всички обвинения.

Прецеденти

Спейси съвсем не е първата знаменитост, която се озовава на улицата. Хали Бери извървяла изключително дълъг и трънлив път още от раждането си. За разлика от нормалните деца, които получават имената си след дискусия между родителите и с добри пожелания, бебето Бери е кръстено на... универсален магазин. Центърът за търговия на дребно в Кливланд се казвал „Хали“. Родителите на бъдещата актриса по онова време вече не се понасяли и го отнесло бебето, което получило странно име. Въпреки това кариерата на Хали Бери тръгнала и тя станала Мис Охайо и Първа подгласничка на Мис САЩ. Тя си повярвала и заминала да гради кариера в Ню Йорк. Сметките ѝ обаче излезли криви, свършила парите и останала на улицата. Постъпила в приют за бездомни. Останала доста дълго там. Причината била, че получавала предложения само за роли, в които трябва да се съблича. В крайна сметка Хали капитулира и приема роля в „Парола Риба меч“. Там е принудена да позира гола, но пък вече не била бездомна.

Криза

За известен период и популярната през 80-те и 90-те години певица Шаная Туейн била бездомна. Нейният втори баща редовно пребивал нея и майка ѝ. В един момент двете не издържали и избягали в кризисен център за жертви на домашно насилие. Там обаче останали за кратко и след това се озовали на улицата. Бъдещата суперзвезда била принудена да живее в приют за бездомни. „Помня, че помещенията бяха огромни, а до стените бяха подредени много разтегателни легла. Трябваше да спим там заедно с всички други“, казва Шаная в интервю за Hello.

За повечето хора животът на певицата Дженифър Лопес винаги е бил безоблачен. Това обаче невинаги е било точно така. В един период от живота си тя не е имало къде да спи.

„С майка ми постоянно се карахме. Не исках да ходя в колеж. Исках само да танцувам и точка“, спомня си тя. Идеята за кариера на танцьорка изобщо не харесала на майката, която без много да му мисли изхвърлила Дженифър на улицата. Тя обиколила всичките си приятели и накрая била принудена да спи на пейка в салона за танци.

Бездомник бил и комикът Джим Кери. „Много хора не знаят, но когато бях на 15 г., съкратиха баща ми и цялото семейство се озовахме на улицата“. За цели осем месеца Джим Кери и семейството му живеели в обществен парк в Онтарио, където разпъвали палатка, за да нощуват.

Дъното

До абсолютното дъно стигнал актьорът Силвестър Сталоун в началото на своята кариера. Той нямал никакви ангажименти и буквално живеел на улицата. Нощем си избирал някоя автобусна спирка и спял по пейките. Заради безпаричието бил принуден да приема всякакви долнопробни роли и да се съблича чисто гол за по няколко долара.

Без покрив над главата е оставала и носителката на „Оскар“ Хилари Суонк. Тя пристигнала в Лос Анджелис заедно с майка си, за да преследва мечтите си. Скоро остават без пукната пара и им се налага да спят в колата си, признава Суонк в интервю за Wall Street Journal. Малко по-различна е историята на актрисата Селма Блеър, която нашумя с ролите си в поредицата „Хелбой“, хита „Професия блондинка“ и други. Като млада актриса Селма живеела на квартира в Ню Йорк. Свързвала някак си двата края до един момент, в който видяла... рокля. Това била ултракъса червена официална рокля на „Версаче“. Блеър била запленена и с готовност дала всичките си спестявания плюс парите, които била заделила за наема. В резултат на това я изхвърлят на улицата. Имала уникална рокля, но нямала пукната пара. Подобно на други бездомници била принудена да потърси подслон в приют на Армията на спасението.

Бонд

Актьорът Даниел Крейг изигра ролята на легендарния шпионин Джеймс Бонд в цели пет филма. Това му донесе световна слава и купища пари, но животът на англичанина невинаги е бил безоблачен. На 16 г. Крейг бяга от родния Ливърпул и се озовава в Лондон с амбицията да стане актьор. Младежът имал талант, но не бил добре със сметките. Скоро се озовал на улицата без покрив над главата и без пукната пара. Крейг бил принуден да спи по пейките в лондонските паркове. В интерес на истината той никога не забравя дните си на бездомник и на по-късен етап от живота си става изключително щедър дарител.

С днешна дата малцина биха предположили, че създателят на концерна Apple Стив Джобс не е имал покрив над главата си. Джобс се почувствал отегчен от университетското образование и зарязва колежа Рийд, където следвал. Джобс бил абсолютно сигурен, че ще успее. Началото обаче не било розово. С напускането на колежа трябвало да напусне и студентското общежитие. Нямал никакви пари и се молил на приятели да го пуснат в стаите си, за да спи на пода.

Тежък житейски път имала и популярната писателка Дж. К. Роулинг. Тя била изпаднала в тежка депресия след смъртта на майка си. Загубата съвпаднала с тежко дело за развод на писателката. Докато се усети, тя се озовала на улицата. По онова време тя имала и бебе. Нямала къде да топли бебето и затова обикаляла кафенета, където оставала по цял ден. Роулинг била на практика бездомна до оглушителния успех на първата ѝ книга за малкия магьосник Хари Потър.