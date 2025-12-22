Д обра новина за киноманите!

Първият трейлър на дългоочаквания филм „Одисей“ на режисьора Кристофър Нолан по прочутата Омирова сага вече е факт.

Главната роля е поверена на Мат Деймън, а актьорският състав включва още Ан Хатауей, Зендая, Том Холанд, Лупита Нионго, Чарлийз Терон, Мия Гот, Бени Сафди, Джон Бернтал, Джон Легуизамо и други.

Кристофър Нолан, освен режисьор на "Одисей", е автор на сценария, както и продуцент на филма заедно със съпругата си Ема Томас.

Трейлърът показва как Одисей и армията му претърпяват корабокрушение и как се завръщат у дома по време на опасно пътуване. Героят и войниците му се виждат и вътре в прословутия Троянски кон.

Кратки кадри показват Том Холанд в ролята на сина на Одисей - Телемах, и Ан Хатауей като съпругата му Пенелопа.

"Юнивърсъл пикчърс" обяви през декември миналата година, че "Одисей" ще бъде заснет с помощта на най-новата аймакс (IMAX) филмова технология.

Източник: БТА