27 септември 2025 г., гр. София. Вълнуващо лайв студио на Big Brother от 21:00 часа по NOVA ще определи кой ще е първият изгонен съквартирант от сезон 2025. За вота на зрителите се борят вайръл TikTok тираджията Калин Борисов, бившият поп фолк певец с крайни виждания за различните Мути Мутиев и студентката по фармация Мина Стоянова. Те могат да бъдат подкрепени с положителен вот в приложението NOVA PLAY.

Тази вечер Big Brother ще открехне вратата към ревностно пазени тайни и съмнения на съквартирантите. Изгоненият участник ще седне на стола в студиото на Голямата Сестра срещу водещата Елена Сергова, за да отговори на всички въпроси, за които се питат зрителите.

В специален коментарен епизод на “Голямата сестра” ромските перли на YouTube Яница, Грозденка и таро гадателката Трейси обсъждат най-интересните теми преди тазвечерното излъчване на живо. Прекали ли Мути с действията си? Ще загуби ли Калин лидерските си позиции в Къщата? Ще се спаси ли номинираната Мина? И какво вещаят звездите и таро арканите за любовта в Къщата? Гледайте епизода в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

В студиото на Big Brother специални гости ще бъдат панелистът от “На Кафе” Георги Блажев, моделът Олга Модева, онлайн сензацията Филип от Бричка и психоложката Яна Вълчанова. Кой ще е първият напуснал Big Brother?

Гледайте лайв епизода на Big Brother тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.