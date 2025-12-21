Р оденият във Варна Филип Киркоров разкри за първи път, че е роднина с пророчицата Ванга. В последното си интервю за руския пети канал той заяви, че е неин доведен племенник.

Магия

Певецът си спомня как като дете се разболял много в България, „почти умрял“. След това родителите му го завели при ясновидката, която „извършила някаква магия“, дала му билки и заявила, че Киркоров ще се оправи след два-три дни. Той наистина се оправил бързо. Ванга също така пророкувала, че артистът ще се ожени на 27 години и че всички значими жени в живота му ще имат имена, започващи с буквата А. „И така се случи: Алла, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко и Алла-Виктория – дъщеря ми“, отбеляза Киркоров.

Алла

Ванга е казала на родителите му, че след като оздравее, първата жена, която се изправи пред погледа му, ще стане негова съпруга.

Филип Киркоров и Алла Пугачова на сватбата си през 1994 г.

Това обаче се сторило направо налудничаво на баба му и леля му. А Филип продължава: „Сякаш по чудо аз отворих очи излекуван по време на предаване на „Златният Орфей“. Всичките ми роднини бяха в кухнята. На екрана видях Алла Пугачова, която пееше. По-късно разбрах, че и тя е дошла неочаквано на фестивала. Всички тогава коментирали: „Как може руснаците да пратят на Орфея напълно неизвестна певица“. Тя обаче доказа себе си и звездата й изгря именно тогава. От този момент нашите два живота са свързани. Явно съдбата е решила да пресече пътищата на двама ни“.