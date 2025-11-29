35-годишната софтуерна инженерка Десислава Сапунджиева гостува в подкаста „След Игрите“ като човек, който знае, че е бил на един дъх от финалната седмица, но и признава, че не е показала най-силното си лице. Уверена, че може да побеждава - както вече се е доказвала в кросфит средите, включително и срещу състезатели като миналогодишния финалист Георги Гешев, тя си тръгва от Арената с усещането, че нещо в самата обстановка я е пречупило. Психическият срив идва изненадващо дори за нея, а липсата на мотивация точно преди сливането на племената остава въпрос, който я преследва и днес.

В разговора си с водещата Ваня Запрянова Десислава признава, че враждебните отношения в племето са я отказали от собствената ѝ игра, а силните страни, заради които влиза в „Игри на волята“, така и не са изплували на повърхността. Въпреки това твърди, че ако беше останала още малко, Чикагото би застанал редом с нея до големия финал. И не крие, че Арената ще ѝ липсва повече, отколкото е очаквала.

На въпроса защо избира коалиция с Пекин, Сапунджиева е категорична - гледала е играта ѝ внимателно, виждала е в нейно лице силен стратег и атлет, когото уважава. Точно затова иска и женски финал - мечта, която не успява да защити. Откровено признава, че социалната ѝ игра е най-слабата част от присъствието ѝ в шоуто и че често влиза в крайности - както в емоциите си, така и в решенията. Дори в кухнята - от дете готвенето е нейна стихия, но държи да подчертае, че никога не е било стратегия, за да изпъкне. Просто обича хубавата храна, а периодът ѝ като почти веган само е задълбочил това желание да се грижи за себе си.

Когато става дума за финала, Десислава е изненадващо директна - според нея Дино и Траян не заслужават да бъдат финалисти. За сметка на това Чикагото остава нейния фаворит. А дали би се върнала в играта? Да, ако има женски сезон на “Sesame Турнири на волята”. Убедена тя вече знае срещу кого иска да се изправи - д-р Пекин.

Защо Сапунджиева влиза в крайности? Защо в племето на Завоевателите тя предпочита да играе с Георги Стойчев Шопа вместо с Ивайло? И какво остана скрито за зрителите от нейното участие?