Б ърза помощ два пъти ме спаси след отравянето, призна Севдалина Спасова пред „Телеграф“.

Състоянието на любимата певица на България вече се оправя и тя дори вече се шегува с това, но след като се натрови с пържена цаца в края на ноември, е имало и драматични моменти.

Алергия

„Толкова много мина през главата ми! Сега съм на строг режим. Точно това, което обичам, ми е забранено да ям, за мен това сега са вредни храни. Развих алергия, а никога преди това не съм имала. Тя не е само обриви, а и прилошаване. През нощта веднъж сестра ми ме закара до Бърза помощ в Пловдив, после викнахме и у дома. Усещането е все едно на кръвното се събират двете граници или пък много бързо пада – такова е чувството. Това с кръвното ми се е случвало и затова го сравнявам с него. Веднъж на концерт в Перник точно на сцената ми прилоша. Избива студена пот и тогава започва да се нормализира организмът. Добре, че от публиката никой не разбра. Само аз си знам как успях да се справя!“ - признава авторката и изпълнителка на всенародната песен „Сине, сине“.

Тя разказва, че в момента е на много строг режим. „Само с кафето не успявам. От дете пия кафе - тогава беше инка и леблебия, която баба ми сама си правеше и ми даваше и на мен. Казах категорично на лекарката, че поне едно кафенце на ден ще си пия и тя ми го разреши“. А лекарката, д-р Константинова, е много добра алерголожка, хвали я певицата. Тя първо категорично й забранила кафе и й връчила списък с повечето от забранените продукти, както и такъв с примерно меню. Кафето изрично го написала с химикал, но после се смилила над Севдалина и й разрешила мъничко.

„Само с рибата ще бъде трудно, скоро няма да хапна риба след отравянето, а пържена цаца едва ли ще погледна“, признава звездата.

Коледа

Коледните празници Севдалина Спасова ще отбележи с постни неща. „Тези, които си ги приготвяме за Бъдни вечер, ще прелеят и в Коледа. А след това започвам едно по едно да хапвам и от „забранените“. Хапваш малко белтък - минава ден, нищо ти няма, значи става. После хапваш малко жълтък, има реакция, значи не става. И така нататък“ - разказва Севдалина.

„Сестрите в Пловдив много ме глезят, все гледат да ми приготвят някакви неща без месо и мляко“, обяснява звездата. А и с по-малката си сестра сега смятат да възродят една стара песен, която печели награди на „Пирин фолк“ през 1998 г. - „Ранено сърце“.

„Не смея да хапна нищо – орехи, макадамия, която толкова много обичам – нищо от това, само ги гледам.

Севдалина попита и почитателите си да й дадат съвети за хранителния режим и подходящи рецепти. А тя обеща на трима да направи награди с биопродукти. Единият от тях, с алое вера, много й помогнал да преодолее последствията от Хашимото и в момента поне в тази насока нямала проблеми.

Чинар

Севдалина Спасова сподели с „Телеграф“, че след отравянето започнала да пише и сценарий за криминален филм. Най-вероятно в него ще има и този нещастен случай с цаца, но засега пази в тайна подробностите кое как ще бъде в художествената фирма.

Тя използва времето и да бъде по-близо до природата през тези три седмици, откакто се случи инцидентът с отровната риба в супермаркета. Така отишла до легендарния 1100-годишен чинар в пловдивското село Белащица. Това дърво е мистично и дава много енергия, казват запознати. Вековното дърво се смята за най-обширното у нас. Обиколката му е над 14 метра, а височината е 15.

Севдалина много се сприятелила и с едно куче на приятелка. То сякаш усеща болката й и се опитва да я успокои с номерата си.

Георги П. Димитров