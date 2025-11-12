Т я влезе в Къщата на Big Brother с увереността на богиня и директността на човек, който не търпи прекъсвания. Резултатът е буря, а най-ниската подкрепа в зрителския вот я отдалечи от надпреварата за голямата награда. Лена Кавасиан, позната и като повелителката на ретро автомобилите, гостува при Елена Сергова в “Голямата сестра Podcast” и разкрива защо понякога честността боли повече от провокацията.

„Да не знаеш какво мисля е моя лична сила“ - казва Лена, която не крие, че именно заради своята неподправеност се превърна в най-дразнещия участник още в първата седмица. Тя признава, че не може да лъже и именно това е причината да „изпорти“ съквартирантите си в мисия „Казарма“. Лена не се страхува от етикети и признава, че иска да управлява, а не да следва.

Разговорът с водещата Елена Сергова минава от личното към провокативното - от ретро автомобили и еротични фотосесии, до темата за семейството и границите в интимността. „След раждането на първото ми дете с мъжа ми поканихме друго момиче в леглото. Ако не бях го направила аз, те двамата щяха да го направят и без мен“, сподели тя с типичната си откровеност.

Лена говори и за родителството - защо не иска синът ѝ да бъде модел, но няма против да стане инфлуенсър и защо смята, че мъжете трябва да бъдат „с ръце, които миришат на масло, а не на лак за нокти“. „Не мисля, че моделството е мъжка професия. Бих насочила сина си към сервиза“, казва с усмивка младата арменка.

Тя разкрива и защо родителите ѝ са били против участието ѝ в Big Brother и как след влизането ѝ в предаването са се преместили да живеят на друг континент. Лена признава, че за нея Къщата е била урок по търпение и самопознание.

От мечтата ѝ да бъде олимпийска състезателка до бизнеса с еротични фотосесии с ретро коли - Лена Кавасиан не спира да изненадва. А какво още разкри тя за съквартирантите? Коя от дамите в Къщата според нея има най-хубавите гърди? И имала ли е еротични фантазии с Мина? Отговорите само в “Голямата сестра Podcast”.