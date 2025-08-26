С илви Вартан, една от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени, пристига в София като специален гост на 11-ото издание на Синелибри.

Това гостуване е неоценим жест към изисканата публика на Международния кино-литературен фестивал, съобщиха организаторите.

Силви Вартан се сбогува с българските си почитатели чрез два грандиозни концерта през 2018 година в София и Варна и оттогава не е имала публични изяви на българска земя.

Силви Вартан ще кацне в София на 24 октомври за церемонията по награждаване на Синелибри. Тогава елитно международно жури, оглавено от датския актьор Клаес Бенг, ще отличи най-завладяващата кино-литературна адаптация на годината. В рамките на церемонията в зала 1 на НДК Вартан лично ще връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда – режисьорката Агнешка Холанд.

Програмата на Синелибри предвижда още две вълнуващи събития с участието на Силви Вартан.

На 25 октомври тя ще представи документалния филм на режисьора Георги Тошев „Силви Вартан. От любов“, посветен на нейния уникален жизнен и творчески път. А на 26 октомври, в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма „Мама и чудото на живота“, дело на режисьора Кен Скот. Копродукция на Франция и Канада, филмът пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата „Майка ми, Бог и Силви Вартан“. Главната роля в това трогателно кинобижу за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан, чието присъствие на екрана се отличава с изключително обаяние и финес. Филмът се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.

Силви Вартан има две книги, издадени на български език – „Мама…“ и „Дума по дума“. Две изповеди, които служат като въздействащо свидетелство за силата на обичта и за смелостта на хората, принудени да водят живот на изгнаници. В рамките на събитията, част от Синелибри, са предвидени разговори с публиката и възможност за автографи. Продажбата на билети за премиерата на „Мама и чудото на живота“ вече тече, предаде БГНЕС.