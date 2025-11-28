П опфолк певицата и риалити звезда Атижа блесна с нова визия. Тя вече е в отбора на блондинките.

Противно на модерната поговорка, че жената сменя и мъжа след цвета, певицата блесна в поредна порция провокативни снимки с Краля на попфолка Азис.

Именно изпълнителят на „Хабиби“ представи новата й визия.

„Новата ми блондинка приятелка“, написа той към редица фотографии, на които двамата са се награбили.

Някои от феновете им далеч не одобриха разголените кадри.

„Майка ти, баща ти и брат ти ще те гледат, г-це, но е така - за да си популярен и вървежен трябва да продадеш душата си“, „Тя ще те фалира, брат“, „Никакъв морал и никакъв срам. Докъде стигнахме? Тъжно“, „Със здраве да си я караш“ и „На тези години е пълна трагедия тази показност“, гласят част от коментарите.