С лед впечатляващия успех на „Книгата на мечтите“, доказала, че българската сцена може да създава оригинални мюзикъли на световно ниво, творческият екип се завръща под продуцентството на Fest Team с амбициозен нов авторски проект – „Тайната на музиката“.

Режисьорът Уест Хейлър, заедно с Александър Чобанов (идея и либрето), Любомир Денев-син (музика и оркестрация, диригент) и Михаела Филева (текстове на песните), представят спектакъл, който улавя духа на 90-те и носи съвременно послание за силата на изкуството, приятелството и семейството и прошката.

Език

„Тайната на музиката“ отвежда зрителите в България от 90-те – време на преход, несигурност и търсене на нови каузи и опори, но и на нови мечти. Вълнуваща оригинална музика на живо и изключително силна емоционална история превръщат спектакъла на български език в преживяване за малки и големи. Хореографията е създадена от Ралица Мерджанова, чиито танцови решения умно допълват историята, сценографията отново е поверена на Елица Георгиева, костюмите – на Сърджан Кръстевски, а изпълнителен продуцент е Ана Дончева – двигателят, който превръща проекта в реалност.

История

Историята проследява 14-годишната Ема (Алина Данева, Ева Ралякова и Сияна Зонева), която заедно с майка си Ана (в ролята – обичана българска поп звезда) се завръща в родния си град при баба си Калина (Вяра Табакова) след загубата на своя дядо, маестро Петър Стоименов (Цветелин Павлов). Когато разбира, че неговото пиано е попаднало в ръцете на местния лихвар Кънчо (Владимир Михайлов), тя събира смелост и помощ от нови приятели, за да върне най-голямата ценност на дядо си и да довърши последната творба на Маестрото. В сърцето на това приключение е даскал Филип, изигран от Владимир Зомбори, той е човекът, който учи децата, че първата нота е всъщност първата крачка към сбъдването на мечтите им. Сред тях е и Моника (Теодора Василева) – момиче от ромски произход, за което ролята е написана специално. Тя не само играе, а живее своята история на сцената, превръщайки я в място, в което всички са равни. С участието на Моника и останалите млади актьори „Тайната на музиката“ дава равен глас на децата и връща мюзикъла там, където главните роли могат да бъдат изиграни от тях – със сила, смелост и вдъхновение.

Енергия

„Тайната на музиката“ е за смелостта да бъдеш себе си и да чуваш собствения си глас, за смелостта да грешиш и за силата да прощаваш, за чистото приятелството и за искрените и смели сърца. Мюзикълът улавя пулса на българската действителност, „Тайната на музиката“ носи духа на онези вечери на свещи и светли прозорци, в които хората намират надежда... един в друг. Песен след песен сцената се изпълва с енергия, тайните се разкриват, а прошката намира път към сърцата на героите.

„Тайната на музиката“ е вторият авторски мюзикъл на екипа зад „Книгата на мечтите“ – спектакъл, който доказва, че българската сцена може да създава заглавия с универсални теми и международен потенциал. Премиерата е на 18 ноември в Зала 1 на НДК от 19,30 ч.

Проектът „Създаване на авторски български мюзикъл: „Тайната на музиката“ – Договор BG-RRP-11.020-0119 по „Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“ BG-RRP-11.020 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU).

Екатерина Томова