Той влезе в най-известната къща в България, за да излезе от зоната си на комфорт и да промени представите за този социален експеримент. В новия епизод на “Голямата сестра Podcast” сребърният финалист Валентин Котов говори за цената на принципите си, сблъсъка с очакванията и за това как един перфекционист от Пловдив успява да се съхрани в среда, създадена да го разклати.

„Исках да изляза от Къщата с високо вдигната глава“ - така Валентин описва целта, с която влиза в Big Brother. Юристът, завършил с отличие две степени в Нидерландия, признава, че за него нищо не е „на всяка цена“. Затова и отказва да се представи като „Деси“ в една от мисиите - роля, която не усеща като своя.

Котов говори открито и за моментите, когато е сгрешил: „Начинът, по който изразих несъгласието си към Big Brother, не беше ОК“. Въпреки това е категоричен - дори да върне времето назад, би взел същите решения. Старомодният му подход, твърдият морален компас, готовността да плаща цена за принципите си го наредиха сред най-запомнящите се участници в сезона.

Разговорът с водещата Елена Сергова влиза и в лични територии. Валентин споделя за двумесечната депресия през студентските си години, за 12-те свалени килограма от стрес, безсънието, липсата му на самочувствие и за това как тичането в парка без музика е останало неговият единствен отдушник. Определя се като „дървен философ“, свободолюбив и честен, а приятелката си като най-трудния опонент в споровете.

Котов разказва и как, гледайки първите епизоди вкъщи, най-много е искал да комуникира с тираджията Калин - човек, коренно различен от него. Говори за това какво е да си „галеникът на Big Brother“, за напрежението, за вътрешните битки и за това какво наистина го е променило след излизането от предаването. И, да - младият юрист намеква и за бъдещето му предложение за брак и готовността да поеме ролята на глава на семейството.

Как се промени Котов след Big Brother? Би ли влязал в политиката? И защо принципите му са по-важни от самата игра?