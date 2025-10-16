Ф олксензацията Десита отново вдигна градусите в социалните мрежи! Певицата реши да напомни защо е сред най-сексапилните млади звезди на родния шоубизнес, като позира без задръжки и показа пищните си форми.

Десита сподели кадър, на който е захвърлила сутиена, а отговре е по разкопчано яке, което едва прикрива силиконовите ѝ бомби. Погледът ѝ е предизвикателен, а феновете – в екстаз.

Певицата очевидно няма намерение да се крие – след поредица от смели визии и горещи участия, младата певица продължава да залага на имиджа на дръзка изкусителка.