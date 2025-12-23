З вездното семейство на Енрике Иглесиас и Анна Курникова се увеличи с един член.

Бившата тенис състезателка е станала майка за четвърти път.

Това обяви самата тя със снимка на новороденото в социалните мрежи.

Типично за секссимволът и тенисистката – повечето детайли се пазят в тайна.

За бебето се знае, че се е появило на бял свят на 17 декември.

На кадъра то е с розова шапка на сини райето, което подсказва, че най-вероятно е момиче.

„Моето слънце“, е единственото описание на гордата майка.

Припомняме, че Енрике и Анна са заедно от 2001 г. Те са една от най-стабилните и най-потайни звездни двойки. Отглеждат децата си в Маями.