В нукът на Орхан Мурад проявява интерес към музиката, видя „Телеграф“ в социалните мрежи.

2-годишният Матиас вече ходи на уроци и има учителка. „Видимо се наслаждава на музиката, даже като омагьосан стои пред инструментите. Баба му в Бургас много го води на концерти, на спортни занимания, тренировки, състезания... Но той няма още три годинки. Въпреки това вече разумно разговаряме. Ако прояви интерес към музиката, с радост ще го взема под моето крило и ще се развиваме оттам нататък. Но все още е много мъничък“, сподели пред „Телеграф“ Орхан Мурад.

Лято

Щастливият дядо се похвали, че малкият Матиас, син на дъщеря му Сузанита, е много хубав, чаровен и е невероятно хлапе. „Надявам се поне него да науча на нещо от мен“, разкри още Орхан и се съгласи с клишето, че внуците се обичат повече от децата – „Сигурно е така“. В момента Мурад се е отдал на работа, като основно по традиция за лятото участията му са по морето. Казва обаче и че не спира да твори нова музика.

„Имам нови песни, да. В моя YouTube канал качвам доста нови неща, а също така и стари, защото не всички имат клипове. Много пътувам по участия, особено сега, през лятото – и тук, и в чужбина. Но не съм спрял. Слава Богу, дори на лаврите на старите песни продължаваме с пълна сила да концертираме“, разкри изпълнителят на хитове като „Хиляди слънца“ и „Обичам те още“. Въпреки натоварената си програма обаче изпълнителят е успял да намери и време за почивка. И то два пъти по пет дни, като единият е бил в Гърция. „В края на септември планираме трети път да се отдадем на кратка почивка. А иначе, както чувате – пак съм на път“, каза ни Мурад по телефона.

Лотос

Орхан Мурад е роден в Кърджали на 27 януари 1967 г. Започва да свири на пиано на 8-годишна възраст, а на китара – от 13-годишен. Заниманията по музика започват в училището за незрящи деца във Варна. Също там – в осми клас – създава първата си училищна група, в която освен като китарист се налага и като вокалист, тъй като се оказва, че относително най-добре се справя с пеенето. Така започва да развива успоредно уменията си да свири и да пее. На 15 г. постъпва в софийското училище за незрящи деца и там модернизират групата, наричайки я рок група „Лотос“. Тя се нарежда сред водещите групи на новата рок вълна от 90-те години. Съществуват, докато завършва Държавната музикална академия – 1992 г.

Именно рокът вълнува изпълнителя и до ден днешен. На въпрос на „Телеграф“ дали се връща към рок звученето, той отговори: „Точно така. Например в мотоклуба в Нови пазар, които всяка година правят традиционен мотосъбор, изнесох програма от над час само с рок музика. Българска, любими световни групи и певци, а също така и мои балади, но преработени в рок вариант. „Обичам те още“, „Истинска любов“ и други звучат съвсем различно, много здраво, когато ги направим на рокбалади.“

Китара

Завършил средното си образование, Мурад кандидатства в консерваторията с пеене, но не го приемат, въпреки че е единственият от 120-те кандидати, който пее и сам си акомпанира на пиано. Тогава големият поппевец и музикален педагог Георги Кордов му казва да не кандидатства повече, защото нямало как да го обучават в часовете по микрофонна техника и сценично майсторство. Не се отчайва, а започва да изучава класическа китара, тъй като е добър рок китарист и смята, че класическата китара ще му се удаде най-лесно.

След 2 години кандидатства и се класира на 2-ро място. Тъй като сам трябва да се грижи за прехраната си от малък, свири по сватби и кръщенета, всякакви банкети, като барабанист, защото няма такова вакантно място. Това го приближава до народната музика. В академията изучава както класика, така и джазово изкуство. Това му дава възможност да се развива в много области и да се докосва до почти всички жанрове на музиката. Завършва с отличен успех през 1992 г. Според професор Манол Тодоров Мурад е бил сред най-добрите студенти. След дипломирането си Орхан Мурад е без постоянна работа, пее по сватби и заведения. Връща се в Асеновград, където живее семейството му, и започва да работи като редови музикант по кръчмите.

През 1995 г. с неговия съученик, колега и приятел Станимир Колев издават първия си албум, озаглавен „Ах, жени“, а групата си наричат дуо „Южен полъх“. Аранжиментите на песните и музиката са техни, с изключение на 3 песни от албума (народна и 2 кавъра). Станимир повече пише текстове, а Орхан композира музиката. Първият им албум има успех. Веднага след него се разделят, тъй като Колев решава да учи право в Софийския университет, а Мурад тръгва по свой самостоятелен път.

Албум

Първият самостоятелен албум на Орхан Мурад през 1996 г. също се превръща в хитов. На 1 май 1998 г. излиза „Хиляди слънца“, който по-късно, през есента на същата година, печели всички възможни награди – за албум на годината, за песен на годината, а Мурад – като певец на годината и като композитор на годината. Следващата година Мурад получава доста награди. Издава 2 албума на турски език, които са много успешни, най-вече по отношение на ангажиментите в Турция – „Ашк“ (2002) и „Дуня гюзели“ (2004). Между тях излиза „Слънце мое“ (2003), също с няколко хита, като „За майката на моето дете“ (посветен на жена му), „Братя по чаша“ и др. В края на 2005 г. записва албум с български народни песни. Подбира 13 песни, най-вече от Родопската и Македонската фолклорна област, записва ги и издава в албума „Любими народни песни“.

Развива нова идея – да помага на талантливи незрящи деца от двете училища, в които е учил. Създава свой танцов ансамбъл и с песните от народния албум концертират по общини. Идеята се приема от много кметове, концертите преминават с огромен успех. През май 2007 година подписва договор с „Пайнер“. Няколко месеца събира песните, които не са излизали в албум, прибавя към тях 6 нови и издават с неговите продуценти албума „Единствена“. През пролетта на 2008 година участва в „Пей с мен“ в „Шоуто на Слави“.

По същото време работи в Държавния музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова“ в Кърджали като музикален ръководител. През 2006 г. създава фондация „Шанс за децата“. Чрез нея цели подпомагане на музикално надарени слепи и слабовиждащи деца, а също така и деца на социално слаби родители, които нямат възможност да финансират извънкласното обучение на децата си. През 2009 и 2011 г. издава още 2 албума на турски – Serefe, Be Dostlar и Sevilen Turkuler. В този период продължава да записва и свои авторски песни. През 2000 г. песента „Отиваш си“ по музика на Орхан Мурад печели първа награда на конкурса „Тракия фолк“. През 2024 г. е част от тричасовия концерт „Златни хитове“ в „Арена София“.

Парчето му с Шеки е почти готово

В началото на годината „Телеграф“ съобщи, че талантливият рок певец Ивайло Ранов – Шеки, ще пее в дует с легендарния Орхан Мурад. Двамата ще запишат песента „Филм“, която рокаджията прави през 1995 г.

По този повод Мурад каза: „Аз отдавна съм готов с моя дял. Още когато имах повече време, записах и програмирах барабаните, изсвирих баса, много китари... Защото парчето е мелоди рок.“ Шеки пък ни разказа цялата история около идеята и създаването на общ проект. „Орхан е страхотен пич. Оказа се, че много ме харесва като изпълнител. Аз също него го харесвам страшно. Този меден глас. И реших да го поканя да изпеем една моя песен – „Филм“, на български. Така се зарадва човекът. И ми се обади и ми каза – „Братко, ти пееш като Робърт Плант, голям пич си.“ Той е голямо сърце. Ще направим песента в неговото студио край Асеновград“, разказа пред „Телеграф“ в първия ден от годината Шеки. Той разкри, че парчето ще влезе в предстоящия му албум, където ще има съвместно изпълнение и с Йордан Караджов от „Сигнал“.