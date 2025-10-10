Г отови ли сте отново да се потопите в мрака, интригите и славата на Вестерос? 🎬 HBO представи първия трейлър на дългоочаквания сериал „Рицарят на Седемте кралства“ (A Knight of the Seven Kingdoms) — новия предисторически спин-оф на култовата „Игра на тронове“!

Шестсерийният драматичен минисериал ще направи премиерата си на 18 януари, а действието се развива цяло столетие преди събитията от оригиналния сериал.

КЛАПАТА ЩРАКНА! Снимат сезон №3 на „Домът на дракона“

Историята проследява младия, смел, но наивен рицар Сър Дънкан Високия (в ролята – Питър Клафи) и неговия дребен, но хитър оръженосец Ег, който всъщност е принц Ейгън Таргариен – потомък на легендарната династия на драконите. 🐉

В епоха, когато Таргариените все още властват над Железния трон, а споменът за последния дракон още не е избледнял, двамата герои ще се изправят срещу могъщи врагове, съдбовни битки и неочаквани изпитания.

Сериалът е базиран на новелите на Джордж Р. Р. Мартин – „Приказки за Дънк и Ег“, а сценарият и продукцията са дело на самия Мартин и Айра Паркър („Домът на дракона“). Сред останалите изпълнителни продуценти са Райън Кондал, Винс Джерардис, Оуен Харис и Сара Брадшоу.

Режисьор на половината епизоди е Адина Смит („Уроци по химия“), а другите три поверени на Оуен Харис, познат от „Black Mirror“.

🎥 Очаква се “Рицарят на Седемте кралства” да върне феновете на епичния свят на Вестерос — с нови лица, нови тайни и същата смразяваща магия на съдбата!