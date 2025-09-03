О тчуждената транссексуална дъщеря на Илон Мъск Вивиан Уилсън твърди, че живее в нищета и споделя апартамент с още трима души, защото е „по-евтино“.

"Хората предполагам, че имам много пари, но нямам нищо на мое разположение", каза 21-годишният амбициозен модел пред The ​​Cut в широкообхватно интервю.

"Майка ми е богата, нали? Но очевидно другата страна (баща й Мъск)... е богата до невъобразими степени.. Нямам желание да бъда свръхбогата. Нямам дори сто долара в джоба си. Имам приятели, подслон и малко преходни доходи, което е хубаво и съм много по-щастлива от повечето хора на моята възраст в Лос Анджелис”, каза тя.

Уилсън - най-голямото от 14-те деца на Мъск - ​​печално прекъсна връзките си с баща си, основател на Tesla, през 2022 г., когато подаде петиция за промяна на пола и името си. Оттогава Уилсън многократно критикува технологичния магнат в социалните мрежи, наричайки го „жалко момче“, тъй като не приема решението й да си смени пола.

Мъск, от своя страна, твърди в минали интервюта, че Уилсън е била „убита“ и „подмамена“ да си смени пола едва на 16-годишна възраст.