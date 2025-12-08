О трупаха Софи Маринова със злато за юбилея, научи „Телеграф“. Маркови подаръци и ръчно направени изработки са били поднесени на Кралицата на фолка.

Картина

Най-скъп на сърцето от всички е направеният от сина й Лоренцо. Той заедно с приятелката си са поднесли на Софи картина, направена със златни спрейове и отрупана с червени точки и сърце.

Най-скъпите подаръци за Софи са от сина й Лоренцо.

Връчили й също маркови прибори, сред които и пепелник на прочут дизайнер.

Приборите, подарени от Тодореско.

Пиарът на Софи – Тодореско Неделчев, пък подарил на звездата комплект 24-каратови позлатени прибори за хранене. И той придружил подаръка си с инструкцията как да се мият правилно, за да запазят блясъка си.

Вратовръзката с кристали от Бони. Картината от Лоренцо и гаджето му. Тортата с ядливо злато.

Фризьорът Емилио Стефано пък връчи на Софи торта с тъмен черен фондан отгоре и украсена с ядливо злато под формата на венец и корона.

Чаши

Различни видове прибори, маркови комплекти чаши и чинии са били дадени на Софи от родни звезди. Букетите били също в огромно количество, като всяка вечер от четирите й концерта в Арената я отрупвали с тях. Особено ценни били букетите от Лили Иванова, от президента на републиката, както и от колегите.

Певицата Бони направи доста ефектен подарък – дамска вратовръзка с разноцветни кристали, които подхождат на различни тоалети. Обици, колиета, гердани и бижута също затрупали Софи. Тя даже се пошегувала, че се почувствала като в бижутерски магазин.

Всякакви прекрасни бижута получи Софи Маринова.

Всяка вечер от изявите си в Арената Софи бе с различен тоалет. Самия рожден ден отбеляза с ефектна рокля в зелено. Тя й е подарък за 50-годишнината от дизайнерката София Борисова. Слави Трифонов пък наел духова музика да изненада Софи и да й свири хороводни и всякакви балкански мелодии. Софи пък казва: „Не е важно колко е голям и тежък подаръкът, важен е жестът, защото той може да е малък, но е най-скъпоценен.“ Вчера звездата отдели целия ден за почивка и осъзнаване на това, което се е случило в Арената.

Георги П. Димитров