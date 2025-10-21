Два месеца след като бе у нас и изнесе концерт пред храм-паметник „Александър Невски“, легендарният Пласидо Доминго се завръща отново по покана на оперната ни прима Соня Йончева.

Повод за визитата е конкурсът за изгряващи оперни звезди „Опералия“, който за първи път ще се проведе в София. „Не познавам друга страна в света като България, дала толкова много и толкова големи оперни изпълнители вече десетилетия наред. Аз съм пял с голяма част от тях и съм горд, че „Опералия“ идва в родината им“, допълва Пласидо Доминго.

Ръка

„Инициирах провеждането на „Опералия“ в България по две основни причини – да се подаде ръка на младото поколение артисти, както и да докажем, че като страна сме способни да домакинстваме културно събитие от възможно най-висок световен ранг“, казва Соня Йончева. Организатор на събитието е SY11 Events, продуцентската компания на Йончева, която печели конкурса преди точно 15 години – през 2010 в прочутата Миланска скала. Съорганизатор е Софийската филхармония – всички кръгове на конкурса ще се проведат в зала „България“, а маестро Найден Тодоров ще дирижира финалния галаконцерт.

Жури

Легендата на световната опера Пласидо Доминго, който основава конкурса преди 33 г., ще оглави престижното жури и ще дирижира частта, посветена на сарсуела. Тази година е специална, защото се честват 30 години от въвеждането на категорията, посветена на прословутия испански жанр. Има и специални награди на имената на родителите на Пласидо Доминго, които са били ярки изпълнители на сарсуела.

Първа награда е по 30 000 долара, при мъжете и при жените, втора награда – по 20 000 долара, при мъжете и при жените, трета награда – по 10 000 долара, при мъжете и при жените. Специалната награда на името на Биргит Нилсон е по 15 000 долара (при мъжете и при жените, присъжда се на певци, изпълняващи арии на Рихард Щраус и Рихард Вагнер). Има също награда „Пепита Ембил де Доминго“ (при жените) и „Дон Пласидо Доминго“ (при мъжете). Награда на „Ролекс“, присъдена от публиката, е часовник (при мъжете и при жените) - за тази награда се гласува от публиката на финалния галаконцерт. Има и награда на CulturArte (10 000 долара) от името на Гийермо и Бертита Мартинес.

Финалистите, които не са спечелили конкурсна награда, получават окуражителна награда в размер на 5000 долара.

Екатерина Томова