Д они Василева, прочута с книгите си и гордата титла „Мисис Баба“, пише роман за Софи Маринова, научи „Телеграф“.

Книгата има работно заглавие, но двете засега предпочитат да не го издават. Софи първо има място в новата книга на Дони, а след това писателката ще сътвори и цял роман за звездата на музиката.

Живот

„Ще бъде роман, в който ще разкажа за нашето приятелство и то ще бъде фон, за да опиша целия й живот. Там ще има неща, които никога не са разказвани, много лични, от най-ранно детство досега“, сподели с „Телеграф“ Дони Василева. Мисис Баба поясни: „Със Софи се познаваме от над 20 години, тя не беше тази звезда, която е в момента, то и музиката бе съвсем друга. Работим заедно през годините, много песни съм писала за нея. Помагам й, тя на мен също. Имаме едно изключително топло приятелство, което съм описала във втората част на моя роман „Животът, който ми се падна“, тя излиза сега в сряда. Работила съм с много изпълнители, с голяма част от тях станахме близки, но най-близки сме със Софи и Тони Стораро, за тях – винаги и всичко.“

Подарък

„Доничка ми подари първата част на романа си „Животът, който ми се падна“. И ми каза: „Софче, трябва да прочетеш тази част, за да стигнеш до втората, в която пиша и за теб“, поясни звездната певица пред „Телеграф“. После допълни как много се вълнува от това, че след този роман от две части Дони започва да пише и книга за нея. „Ако някой трябва да напише книга за мен – това е единствено тя! Никой друг не ме познава така, както тя.“ Софи сподели как казала на Дони: „Много хора твърдят, че трябва да напишат книга за мен, ама не – ти трябва! Искам да ми напишеш книгата. Ти знаеш всичко за мен, няма нещо, което да не знаеш.“

Георги П. Димитров