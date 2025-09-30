Х оливудската звезда Кейт Бланшет е била тайно в Белоградчик, научи „Телеграф“.

Именно тя, а не Брад Пит е била на прочутите Белоградчишки скали, за да снима нов филм. Тя е участвала заедно с него в две големи продукции през годините – „Вавилон“ и „Странният случай с Бенджамин Бътън“, с много номинации за „Оскар“, и сигурно заради това тръгнаха слуховете, че и актьорът ще дойде у нас.

Табели

56-годишната звезда е била само за два снимачни дни миналата седмица. Заради това се е наложило да бъдат отменени две от театралните постановки от фестивала „Сцена на върховете“ – „Отворена брачна двойка“ с Александра Сърчаджиева и Филип Буков и „Гимнастика за бременни“ на Здрава Каменова. Заради снимките се е наложило да бъдат премахнати указателните табели на Калето, на които са отпечатани кюар кодовете, водещи до любопитни истории за забележителностите. След приключването им те са върнати по места и вече отново могат да информират туристите.

Съкровища

Филмът с Кейт Бланшет, сниман на Белоградчишките скали, се нарича Alpha Gang и е комедийна фантастика. Според сюжета представители на две извънземни цивилизации идват на Земята и се борят за надмощие. Режисьори са братята Дейвид и Нейтън Зелнър, които стоят зад „Героят, злодеят и девицата“ и „Кумико, търсачката на съкровища“. Почти целият филм е заснет в Унгария, а Белоградчишките скали са били харесани за декор за няколко общи кадъра. БГ партньорите на продуцентската компания през февруари са подписали договор с община Белоградчик за снимки в края на май. По това време не се знаеше дали тази година ще има оперен фестивал под скалите, но впоследствие Министерство на културата обяви, че ще финансира събитието. Така снимките на филма и концертите съвпаднаха и се наложи да върнем чужденците за есента.

Лео Богдановски