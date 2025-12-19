С имона Ръждавичка е една от най-емблематичните персони в сезон 7 на "Игри на волята". Най-силната жена, както всички я описваха, отпадна шокиращо на крачка от финала, но впечатли всички фенове с представянето си. Тя заслужено получи прозвището "генерал". Нямаше как да пропуснем да я поканим в "МачКаст", за да си поговорим за Игрите, за живота, а и малко за футбол.

"Мога да ви разкажа кой беше последният мач, който гледах, защото си го спомням много ясно. Това беше мисля полуфинала на Световното през 2014 г между отборите на Германия и Бразилия, който завърши 7:1. Тогава моят дядо, Бог да го прости, беше жив и беше фен на футбола и беше играл футбол на млади години. Ние тогава имахме гости, роднини от Ботевград бяха дошли на селото ми Долна Градешница, поздрави на всички там! Спомням си как дядо беше при гостите и ми беше казал да гледам мача и да му казвам като има гол. Аз докато му кажа за един гол и то вкарат още един. Спомням си как ги разбиха тогава. В момента не знам какво се случва във футбола, нямам времето да гледам чак толкова. Като малка реших да съм от Левски, защото дядо ми беше от ЦСКА и трябваше да има за какво да се караме (смее се)".

Гледайте целия разговор във видеото

