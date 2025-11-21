Вече над 30 години един човек е постоянна величина в българския футбол. Неговото име е ясно на всички – Венцеслав Стефанов. Макар и вече веднъж да е бил в студиото на „МачКаст“, решихме да го поканим пак, защото той е неизчерпаем източник на истории и новини. Шефът на Славия дойде при нас часове след победата на националите над Грузия, преди която позна точният резултат – 2:1. Стефанов започна ударно, хващайки в ръка своята снимка с великия Сър Алекс Фъргюсън. „Той ми е свирил на китара. Два-три пъти сме обядвали с него. Става и танцува. Викам му: Не знам дали музиката е загубила или футболът е загубил. А Съра ми казва: Музиката загуби. Това се случваше, когато един българин играеше в Манчестър Юнайтед. Ако не вярвате, може да питате и българина. Сър Алекс ми позволяваше да се държа с него по-свободно“.

-Вие също сте човек, който разбира от футбол – познахте точния резултат от мача с Грузия – 2:1...

-Нали сте чули за мен – палачинки, врътки, чeрно тoто. Имам целия пакет.

-Явно обаче и в главата имате целия пакет?

-То за това ми опада косата рано-рано.

-Бяхте на мача с Грузия, трябва ли да скачаме в облаците?

-В никакъв случай. Това в момента е глътка въздух за Сашо, за президента, за всички българи. Дойде времето в облачното време да процърта малко слънце. Радостното е, че момчета, които и преди бяха играли заедно при младежите и юношите, сега успя Сашо по свой си начин да им вдъхне самочувствие и увереност. Това се видя още на мача с Турция. Там дойдоха сигналите за оптимизъм. Аз лично бях много радостен, защото половината отбор са слависти, от школата на Славия.

-Какво бихте казал за Филип Кръстев?

-Ако не бяха лошите му съветници и некадърния му мениджър, сега щеше да играе в сериозен европейски клуб. Седяхме, аз той и баща му. Обадих се на Стоичков и Ицо му каза: „Ако искаш, „Сити Груп“, отиваш. Мога да те свържа с Мендеш, Мино Райола още беше жив“. А той ми каза: Искам с моя мениджър. След това ме съдиха, водеха Филип като свидетел. Горкото момче се притесни, защото мениджърът дал на баща му да санира два блока. Вижте за какво говорим в българския футбол. В единия случай Христо Стоичков застава зад гърба ти, а ти избираш да отидеш при онзи, заради който санираш блокове. Ние балканците сме с дебели глави. Трябва някой да ти запали фитила, да ти ръгне люта чушка и да имаш пауър.

-Как бихте коментирали прословутото изказване на Филип Кръстев?

-Филип Кръстев може да е смазан психически. Аз забелязах и друго. Кой го броеше Здравко Димитров. Той не е смазан психически. Ако си роден да летиш, няма да пълзиш. Здравко, ако имаше повече акъл в главата и не беше кoмара, сега щеше да играе в Италия или Испания. И то в добър отбор.

-Кoмар?

-Хaзарт, да. Аз щях да го взема в Славия. Дойдоха негови близки, преговаряхме. В този момент го гонеха от Левски. В един момент пристигнаха 4 момчета от „Люлин“, имали зaложни къщи. Питаха ме дали ще го взема. Бил им казал, че ще идва в Славия и ще му дадем 100 000 лева, защото имал да им връща. Казах им, че няма да идва в Славия и няма да му дам 100 000 лева. Тогава той нямаше да мисли за футбол. Добре направи Сираков, че го изпрати в Турция. Там няма да му висят на главата, дано успее да си завърши кариерата там, да се ожени и да си живее в Турция. Той е добро момче, наивно.

-Хaзартът ли е големият бич за футболистите. Помним какви разкрития направи Владо Стоянов?

-Владо беше такъв. Знаем много хора за неговата слабост. Не е само той. Георги Бачев беше уникален футболист. На един квадратен метър можеше да направи четирима сами да си говорят. Бог дал, Бог взел. Владо Николов като дойде при мен, уникална дисциплина, възпитан, стараещ се. Дори прекалено възпитан. Пепи Михтарски беше при нас веднъж и го помолих да покаже на Владо как се вкарват голове. Тогава Пепи му каза: „Момче, ако искаш да ядеш круши, трябва да стоиш под крушата. Няма да ходиш на тъчлинията“.

-Трябва ли с по-твърда ръка да се действа. Видяхте в Турция какво се случи?

-Много приказки се приказват. От сума време Сульо и Пульо говорят за обръщалки, черно тото в някакви псевдоподкасти. Ти ако правиш такива неща, не можеш да бъдеш ръководител на клуб. Ставаш нула, роб на това, че се занимаваш с това, с което не трябва да се занимаваш.

....

-Вие спряхте Левски за титлата през 2013 г...

-Много псувни отнесох от мои приятели, собственици на заведения. Извикали момичета с носии да ги награждават, че ще ставаш шампиони. Обаче запазили дискотеките – 10-15 000 резервации. Операция „Кобра“... Ко, стана?

Цялото интревю с Венци четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ЕКАТЕРИНА ТОМОВА

ДИМИТЪР ПЕНЕВ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX