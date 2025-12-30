Д еца се тровят с коктейли, в които смесват сиропи за кашлица с газирано безалкохолно. За това алармираха пред „Телеграф“ лекари, които имат опит с тийнейджъри, пострадали от употребата на различни субстанции.

„Тенденцията да се експериментира с алкохол и други субстанции все още е запазена за възрастта 14-15 години. Тогава обикновено децата започват да опитват със или без надзор от своите близки. Наблюдават се класическите злоупотреби със спиртни напитки, както и употреба на балони с райски газ, които сме коментирали. Нова мода у нас е закупуване на сиропи за кашлица, съдържащи кодеин, които се смесват с газирано безалкохолно, обикновено „Спрайт“. Готовият коктейл обикновено се нарича „лийн“ или purple drank, като приемането му може да бъде опасно и потенциално животозастрашаващо, особено за тийнейджъри“, коментира пред „Телеграф“ д-р Весела Александрова от Сдружение на младите лекари.

Опиоид

„Кодеинът е опиоид, въпреки че се продава като „лекарство за кашлица“ поради успокояващия му ефект. В ниски дози потиска центъра в мозъка, отговорен за кашлянето, но той влияе на организма по същия начин като други опиоиди. Кодеинът е химически подобен на морфина, а злоупотребата с него може да бъде също толкова опасна“, предупреждава още младият педиатър и отбелязва, че особено при по-големи дози от въпросните коктейли или смесването им и с други вещества може да се стигне до потискане на дишането.

„Може да се стигне до свръхдоза или пристрастяване. Честата употреба може да доведе до нарушения в паметта, преценката и емоционалното състояние на подрастващите. Смесването с алкохол обикновено усилва действието му. Консумацията на големи количества от този „коктейл“ може да доведе до сънливост, обърканост, халюцинации и други по-тежки усложнения. Много тийнейджъри смятат, че тъй като това е лекарство, е „по-безопасно“. Това не е вярно“, категорична е д-р Александрова.

Рецепта

В много страни закупуването на лекарствени средства, съдържащи кодеин, без рецепта е незаконно. У нас те се продават, без да е необходима рецепта. Лекарите обаче разясняват кои са признаците за предозиране. Трябва да се следи за забавяне или липса на дишане, посинели/сиви устни или върхове на пръстите, силна сънливост или безсъзнание, свиване на зениците, хъркащи звуци. При появата на някои от тези симптоми трябва да се повика Бърза помощ.

„Кодеинът е особено опасен за тийнейджъри. Рискът рязко нараства, ако е смесен с алкохол. Като представител на опиоидите за него има специфичен антидот - налоксон, който се прилага незабавно при някое от горепосочените“, уточнява д-р Весела Александрова.

История

Коктейлът „Лийн“ (от англ. Lean – постно) не е измислен от сегашните тийнейджъри. Смята се, че е създаден в Тексас през 60-те години на миналия век, но става популярен през 90-те години. Има различни проучвания в САЩ и Великобритания, които показват, че по-голямата част от хората, които го пият, са тийнейджъри и млади хора на възраст от 13 до 21 години. Към „постното“, което освен кодеин съдържа и прометазин, могат да се добавят и твърди бонбони и алкохол. След употребата на коктейла обикновено не повече от час младите започват да се чувстват сънливи, отпуснати или сякаш мозъкът им е замъглен. Някои хора усещат ефектите само след няколко минути. Лилавата напитка ги кара да се чувстват еуфорично или опиянени.

По 10 пияни деца търсят помощ седмично

Средно по 10 деца на седмица търсят помощ от лекарите в страната след препиване, като бройката се увеличава по празниците. Това коментира пред „Телеграф“ педиатърът д-р Весела Александрова и отново уточни, че по-сериозните и опасни за здравето случаи са, когато употребата на алкохол е комбинира с различни наркотични вещества и добавки.

„Често се случва да ни търсят непълнолетни пациенти с алкохолна интоксикация. Това не е някаква новост. Докато работех в Бургас, регистрирахме по един-два случая седмично, в Пловдив сигурно са по три-четири, а в София още повече. Естествено е да има връзка с броя на населението и периода. По празниците случаите зачестяват, както и през летния сезон при нас“, коментира д-р Александрова, която в момента е част от екипа на столичната УМБАЛ „Св. Анна“.

Пускат ги в дискотеките с 50 лева под личната карта

С 50 лева под личната карта тийнейджъри и на 14 години могат да влязат в дискотеките и да останат до сутринта в празничните дни. „Тези пари са извън входа, който се събира за всички клиенти на заведението. Дават ги тези, които не носят декларации от родител, в които е определено кой точно ни придружава след 22,00 часа“, разказа пред „Телеграф“ 16-годишният Мариян Драгиев от Пловдив.

Людмил Христов