У чени от Университета в Сидни и Института Centenary представиха нов подход за защита срещу коронавирус – ваксина през носа, която формира имунитет директно в горните дихателни пътища. За разлика от конвенционалните инжекции, които ефективно предотвратяват тежкото протичане на COVID-19, но не винаги са в състояние да блокират инфекцията, новата форма спира вируса на входа на тялото. Разработката е описана във Frontiers in Immunology (Front Immunol).

Ваксината е създадена на базата на шиповидния протеин SARS-CoV-2 и имуномодулатора Pam2Cys, разработени в Химическия факултет на Университета в Сидни. В предклинични изпитвания върху мишки лекарството е предизвикало мощен имунен отговор не само в кръвта, но и директно в носната лигавица. Комбинацията с традиционна ваксинация е била особено впечатляваща: като бустер, назалната ваксина е осигурила пълна защита - вирусът не е бил открит дори в белите дробове и мозъка на животните. Авторите отбелязват, че този метод може да бъде важно допълнение към съществуващите ваксини. Това не само намалява риска от тежко протичане на заболяването, но и намалява вероятността от предаване на инфекцията на други хора, което е особено важно за борбата с новите щамове.

Учените подчертават, че предстоят клинични изпитвания, но резултатите вече дават основание да се разглеждат назалните ваксини като обещаващо средство за овладяване на пандемиите, съобщи БГНЕС.