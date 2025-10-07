М инистерството на здравеопазването излезе с препоръки към жителите на засегнатите от наводненията райони относно питейната вода и храната.

Те съветват гражданите в засегнатите райони да не пият и готвят с водата от чешмите, нито с вода от кладенци. Препоръчинелно е да се използва бутилирана или доставена с цистерни вода.

От МЗ препоръчват още да се изхвърлят храни, които са били в допир с придошлата вода, както и такива с повредени опаковки. Дръжте храната в плътно затворени съдове, за да не достигат до нея гризачи и насекоми.

Мийте ръцете си често и ползвайте дезинфектанти, съветват още от МЗ. При работа в засегнатите зони трябва да се носят маски и ръкавици. При нараняване пък трябва да се потърси лекар.

Следете за признаци на стомашно-чревни заболявания, съветват още здравните власти.

След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата, Регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания.

Източник: NOVA