К оледните празници ще дадат тласък на грипната епидемия. Семейните събирания и масовите пътувания разпалват огнища на болестта, предупреждават специалистите. Грипът взема категоричен превес над коронавируса по брой заболели, показва справка на вестник „Телеграф“ в Националния център по заразни и паразитни болести.

Огнища

„Обикновено пикът на грипа е в края на януари, тоест имаме едни четири седмици за повишаване. Очакваме по-голям брой заболели и дори изместване на пика към февруари, тоест по-тежка вълна“, прогнозира пред Нова телевизия шефът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

След празниците предстои секвениране на пробите, за да се установи дали у нас е навлязла мутацията на H3N2, която доведе до 50% скок на хоспитализациите във Великобритания. Област Перник е с рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души – двойно повече спрямо останалата част от страната.

„Нека да носим маски в градския транспорт, в междуградския, а дори и в самолетите, на всякакви по-големи събирания. Особено ако около нас има някой, който киха или кашля, макар и рядко, защото тези вируси се разпространяват лесно. Най-важното е хората, които не се чувстват добре, да си останат у дома: „Така първо ще спрем предаването на вируса и второ – по-бързо и с по-малко усложнения ще се възстановим“, отбелязва проф. Христова.

Превенция

През зимния период могат да се приемат витамин D, цинк и селен, но след консултация и изследвания. Тя внесе яснота и относно ваксините. Ако имате ваксина, това не значи, че няма да се разболеете, но тя намалява многократно шанса и при всички случаи ще го прекарате по-леко, без усложнения и с минимален риск от хоспитализация, успокои още тя.