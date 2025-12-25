И ма денонощни и спешни стоматолози, които работят по празниците. Може би се създава усещане, че отсъстват заради факта, че те не пускат спонсорирани реклами в мрежата, но това не означава, че ги няма. Повечето работят на нормални цени и няма да съдерат няколко кожи на човек, който по празниците се е подул или го е връхлетяла острата болка. Това каза пред “Здраве с Телеграф” зъболекарят д-р Атанас Киров. “В София има доста спешни центрове. Най-добре е да се използват, а не да се прибягва до методи като смучене на слива, жабурене с ракия, лайка или смрадлика. Да не се прекалява и с обезболяващите”, препоръча той и добави, че по повече от две хапчета или сашета не трябва да се приемат, тъй като оказват вредно влияние на стомаха и бъбреците, които и без това се претоварват покрай празничните дни. По думите му пациент може да попадне на някого, който реши да печели в празничните дни, но по негово мнение повечето му колеги са свестни и са готови да оставят семейството и трапезата, за да се притекат на помощ, без това да струва по-скъпо на хората. „Ако ви искат повече от 200-250 лева за първична помощ, е сигнал за злоупотреба, но много зависи от характера на денталната дейност. В рамките на тази сума може да се облекчи пациентът. Да почисти, да умъртви нерва, да се дренира, ако има гной. Това е съвсем нормална сума. Над нея се прекалява”, категоричен е специалистът и подчерта, че работата им е да помагат, а не да търсят келепир. Той даде съвет по времето на всяка стъпка да се пита колко ще струва всяка манипулация, а не да се остави в ръцете на зъболекаря и накрая да се чуди какво се е случило. Д-р Киров посъветва след провеждане на прегледа да се пита за възможните варианти за лечение и стойността на всяка от възможните процедури, за да се вземе информирано решение. Ако му е скъпо да си вземе снимката, ако му е направена такава и да потърси друг специалист.

Критично

Зъболекарят посочи, че най-критичните дни, в които наистина може да останем без стоматологична помощ, са навръх празниците - 24-ти следобед и 25.12 и на 31-ви следобед и на 1.01. “В София не са два кабинета, а доста повече. Аз лично съм работил в три спешни центъра. Поне 4-5 със сигурност има, и то в различни райони на София. В Пловдив има, поне два са със сигурност. В по-големите градове има, в някой малък град може и да няма, но пациентите трябва да потърсят по-обстойно, както и да питат познати”, заяви той. Специалистът даде съвет да не се притесняваме и да позвъним на лекуващия ни стоматолог като в повечето случаи, стига да не е е извън града, той може да се отзове. “Никой колега няма да откаже и ако не може да дойде, ще помолим друг да помогне”, смята той.

Проблеми

Основният проблем, заради който го търсят пациентите, са отчупване на зъб, особено покрай празниците, когато хората хапват ядки, десерти и всякакви твърди неща. “Основното е счупване на зъби, кариеси, пулпити и болки през нощта. Това е най-честото оплакване”, каза той. Стана ясно още, че чужденците у нас не могат да използват синята книжка, с която ние имаме достъп до безплатни прегледи по морето и във всяка поликлиника. Те могат да използват техните застраховки или допълнително здравно осигуряване. “Здравната ни каса покрива само вадене на зъби или пломби. Най-общо тя покрива три манипулации - три зъба за вадене, три пломби или различни комбинации, но в рамките на три дейности”, обясни той.

До 40 години сме изгубили поне два зъба

Българите продължават да са в челната класация на хората, които живеят с обеззъбена уста. Това заяви стоматологът д-р Атанас Киров. Той коментира, че тази тенденция продължава да се затвърждава спрямо другите европейци. “До 40 години хората са с два изгубени зъба, а с всяко следващо десетилетие започва все по-бързо да се ускорява загубата”, каза той и добави, че най-младите хора без нито един зъб са били жени на 39 години. По думите му при два липсващи кътника вече е нарушена дъвкателната функция, а това е пагубно и води до по-лошо раздробяване на храната. “Недейте да дъвчете само от едната страна, защото това претоварва допълнително останалите зъби и води до по-големи поражения”, обясни той и препоръча да се дъвче двустранно и равномерно.

Еврото няма да доведе до отлив на пациенти

Въвеждането на еврото удари зъболекарите в България. То доведе до допълнителни разходи, предизвикани от необходимостта да осигурим двойното обозначаване на цените на касовите апарати. За поддръжката на софтуера също ще струва повече, каза стоматологът д-р Атанас Киров. Повишение ще има и при закупуването и поддръжката на техника, добави той. По думите му увеличенията са основателни и са предизвикани от повишаването на минималната работна заплата, която води до увеличаване на осигуровките. Въпреки това България продължава да предлага най-ниските цени за дентална помощ, поне в Европа, категоричен е специалистът. Не така е при съседите ни - сърби, македонци. “Турция вече не е, тъй като вдигна цените”, посочи той и добави, че тази година е имал пациенти от Нидерландия, Дания, Великобритания, където цените на тези услуги са доста по-високи и все още излиза на сметка да дойдат у нас, макар и със самолет.

Владимир Христовски