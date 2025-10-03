Б ългария иска да изстиска максимума от газопреносните си възможности и да се превърне в ключов коридор за енергия към Европейския съюз. Това обяви държавният глава Румен Радев на среща с ръководството на турската компания BGN – световен играч в изграждането на енергийна инфраструктура и търговията с втечнен газ.

Президентът подчерта важността на инициативата Solidarity Ring, създадена през 2023 г. от неговото служебно правителство, която цели да увеличи преноса на природен газ към Европа чрез модернизация на съществуващите тръбопроводи.

„Имаме капацитет, имаме доверие, време е да го използваме в пълна степен“, заяви Радев.

От турска страна пък посочиха, че виждат огромен потенциал за съвместни проекти – не само в енергетиката, но и в транспортната свързаност в региона.