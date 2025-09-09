“До 2051 г. България трябва да има 4 работещи големи ядрени блока”. Това заяви председателят на „Булатом“ Богомил Манчев пред „Телеграф“, като потвърди убеденото си становище за бъдещото развитие на ядрената енергетика в страната.

Защита

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ “Козлодуй – Нови мощности” трябва да компенсира енергията, произвеждана от въглищни централи. Те вероятно ще бъдат задържани да работят като балансиращи енергийната ни система мощности до 2038 г., каза инж. Манчев. Проблемът е, че 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ трябва да бъдат закрити в 2047 и 2051 година, защото тогава изтича експлоатационният им срок, обясни инж. Богомил Манчев.

Другите два ядрени блока могат да бъдат изградени с доставеното оборудване за прекратения проект на АЕЦ „Белене“ в „бъдеще неопределено“. Не им е дошло още времето, коментира енергийният специалист. Това може да стане и с европейски партньор. Наложително е обаче да се направи анализ на оборудването за АЕЦ „Белене“. Може ли да се използва и изгради с него АЕЦ с друга европейска държава. Но проектът трябва да бъде развиван, препоръча Манчев.

Състояние

6-и енергоблок на Атомната централа в Козлодуй работи на 100%. В продължение на 10 години не се е включвала аварийната му защита, изтъкна доброто състояние на реакторите в АЕЦ „Козлодуй“ инж. Манчев.

За изграждане на 7-и и 8-и блок в проектната компания АЕЦ “Козлодуй – Нови мощности” са вкарани достатъчно пари. При завръщането си от посещение в САЩ бившият енергиен министър Румен Радев съобщи, че изграждането на новите мощности вероятно ще струва 14-15 млрд. долара, което е цената на ИПиСи контракта, не на собственика. Общо с останалите дейности по завършване на проекта цената може да стигне 18-19 млрд. долара.

Изпълнители са американската компания “Уестингхаус”, която е собственик на технологията, и южнокорейската „Хюндай“, която има опит в строителството на такива проекти.

Възръщане

7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ трябва да работят 30 години при себестойност на произвежданата електроенергия 25-30 евро на мегаватчас, поясни инж. Богомил Манчев. Но ако се включат оперативните разходи за производството на ток и изплащането на заемите, 1 мвтч може да излезе 120 евро, изчисли експертът.

Таня Киркова