За тринадесета поредна година конкурсът „Най-добра българска фирма на годината“ отличи компаниите, които се открояват с успешни, устойчиви и иновативни бизнес практики.

Тази година акцент в надпреварата беше присъединяването на страната ни към еврозоната – специална група нови индикатори оцени доколко предприятията са подготвени да превърнат предизвикателството във възможност.

„Линкин“ ООД – водещ производител на PVC и алуминиеви профили, спечели първо място в категорията „Средна и голяма фирма“. Пловдивската компания, разработила бранда „Profilink”, е пример за успешен български индустриален бизнес със семейна история. Сред големите фирми бе отличена и друга фирма от Пловдив – Бултекс 99 ЕООД – лидер в производството и продажбите на професионално защитно работно облекло и лични предпазни средства. Приз в категорията взе и ЗИВ ЕООД, един от най-големите родни производители на захарни и шоколадови изделия, с брандирани магазини из цялата страна и мащабна производствена инфраструктура във Варна.

Още една варненска компания – Балев Корпорейшън – бе отличена в конкурса с престижната награда на публиката. Освен мащабен производител и износител в 90 страни на висок клас ароматизатори за автомобили и за дома с популярната марка “Ареон”, Балев Корпорейшън е още вносител и дистрибутор на био продукти и натурални храни, има и собствена верига магазини и кафенета “БалевБио Маркет”.

Победител в категорията „Микро и малка фирма“ стана Динас АД – сливенска компания за добив и преработка на рядката суровина кварцит, ползвана за огнеупорни материали в строителството и леярството. Нейни подгласници са варненското дружество 4М Енерджи ООД, специализирано в проектирането, изграждането и поддръжката на електрически уредби и съоръжения, и Глобал Тубер – фирма от Търговище, която се занимава с изкупуване и преработка на трюфели, диворастящи гъби и горски плодове.

Наградата за женско предприемачество отиде при Антония Панайотова-Павлова, собственик и управител на „Тонис Декор”, която вече 20 г. търгува с мебели и декорация за дома и офиса. От 2019 г. в онлайн магазина на „Tony’s Décor” могат да бъдат намерени над 40 000 продукта от топ марки и находки от целия свят.

За поредна година интересът към инициативата на Първа инвестиционна банка беше голям – в състезанието се включиха близо 300 компании от цялата страна. В журито на конкурса влизат утвърдени професионалисти и лидери на мнение като Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Fibank, финансистът Емил Хърсев, социологът Кънчо Стойчев – председател на съюз „Произведено в България“, Венелина Гочева – собственик и управител на „Медийна група България“.

Основните критерии за избора на победителите включват устойчив растеж, стабилни пазарни позиции, иновативен подход и успешно изграждане на бранд на национално и международно ниво. Участие в конкурса могат да вземат само компании с български капитал, представляващи родна марка.