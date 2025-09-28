О тново скочиха цените на някои основни продукти. Това са яйцата, сиренето и пилешкото месо.

Повечето зеленчуци и плодове обаче поевтиняват на борсите у нас през тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Цената на кравето сирене до 11,95 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,68 на сто до 17,78 лева за килограм. Прясното мляко поскъпва с 2,46 на сто, докато киселото мляко леко намалява.

Замразено пилешко месо се търгува с 0,07 на сто повече до 6,95 лева за килограм, а яйцата (размер М) са с 2,70 на сто нагоре до 0,38 лева за брой на едро.

Вдигат се още цените на ориза и брашното, докато олиото и захарта падат надолу.

При зеленчуците най-много поевтиняват тиквичките - с 14,29 на сто до 1,35 лева за килограм, следвани от краставиците, които се търгуват с 9,54 на сто по-малко до 2,18 лева за килограм.

Надолу са и цените на зелето, картофите, зелените и червените чушки, зрелият лук кромид.

Поскъпват доматите и морковите, съответно с 18,21 на сто и 0,62 на сто.

При плодовете единствено по-скъпи са прасковите, които се търгуват с 8,95 на сто повече до 4,23 лева за килограм.

Поевтиняват дините, ябълките, гроздето и лимоните.

