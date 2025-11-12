United Group, водещ доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, обяви назначаването на д-р Ким Кайлсбек Ларсен на позицията Главен директор „Технологии и ИТ“ (CTIO), считано от 1 ноември 2025 г.

Д-р Ларсен е доказан телекомуникационен и технологичен и икономически стратег с над 25 години международен опит на ръководни позиции, и със задълбочена експертиза в проектирането, изграждането и управлението на телекомуникационни мрежи в глобален мащаб.

Заемал е старши ръководни длъжности в Deutsche Telekom, T-Mobile и Ooredoo Group, където е ръководил мащабни технологични трансформации, внедряване на 5G и имплементиране на иновативни мрежови стратегии. Като CTIO на T-Mobile Netherlands и Magyar Telekom, той е ръководил ключови инфраструктурни проекти, включително облачна трансформация на IT системите и модернизация на мрежите, както и създаването на T-Infra BV (днес част от Cellnex Netherlands) в качеството си на управляващ директор. Д-р Ларсен е бил и част от ръководния екип, който осъществява продажбата на T-Mobile Netherlands на частен инвестиционен фонд през 2022 г.

„Значителният опит, задълбочената експертиза и способността на Ким да реализира комплексни технологични стратегии ще бъдат ценни активи за United Group. Постиженията му в областта на телекомуникационните технологии и лидерският му подход при осъществяването на мащабни трансформации ще подсилят нашите дейности и ще подкрепят устойчивия успех на компанията“, заяви Стан Милър, Главен изпълнителен директор на United Group.

В Deutsche Telekom д-р Ларсен е заемал позициите старши вицепрезидент по технологична икономика, архитектура и иновации, като е консултирал стратегията за мрежово развитие, сливания и придобивания, както и оптимизацията на инвестициите в Европа и САЩ. В Ooredoo той е изиграл ключова роля при старта на националната широколентова мрежа на Ooredoo Myanmar и при разработването на стратегии за 5G и споделяне на мрежова инфраструктура.

Като основател на TechNEconomY и оперативен партньор в Macquarie Asset Management д-р Ларсен консултира инвестициите в телекомуникационна инфраструктура - с фокус върху оптични мрежи, кули и 5G/6G технологии. Той е член и на бордовете на Tusass A/S (Гренландия) и Fiberhost (Полша), където подпомага високата оперативна ефективност и защитата на критичната инфраструктура.

„Радвам се, че се присъединявам към United Group. Очаквам с нетърпение да подкрепя визията на компанията да предоставя иновативни решения и технологии, които да отговарят на постоянно променящите се нужди на нашите клиенти“, коментира д-р Ким Кайлсбек Ларсен.

Д-р Ларсен има докторска степен по физика и магистърска степен по физика и математика от Университета Орхус (Дания). Завършил е над 50 програми за висши мениджъри в областта на финансите, науката за данните, изкуствения интелект и дигиталната трансформация в престижни образователни институции като INSEAD (Франция), University of Colorado Boulder (САЩ) и University of Oxford (Обединеното кралство).

С това назначение United Group затвърждава позицията си на водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа, който предоставя иновативни технологии и висококачествени услуги на милиони потребители.

За United Group

United Group е водещата телекомуникационна и медийна група в Югоизточна Европа, която оперира в осем държави, с над 12 000 служители и с годишен приход от над 2,8 млрд. евро. В телекомуникационния сектор компанията обслужва над 4,25 млн. домакинства и 7,65 млн. мобилни абонати, разполага с най-голямата FTTH (Fiber-to-the-Home) мрежа в региона и инвестира активно в развитието на 5G инфраструктура и високоскоростна фиксирана и мобилна свързаност. Под марката United Fiber групата консолидира своето портфолио от фиксирани инфраструктурни активи, с цел да ускори и засили инвестициите си в държавите от ЕС чрез синергии и по-висока инвестиционна ефективност. Всички дейности, свързани с инфраструктурния търговски трафик (voice, data, mobile, roaming), се управляват от UGI Wholesale. Собствената технологична компания и иновационен център United Cloud води регионалната дигитална трансформация в развлеченията и телекомуникациите с решения като платформата от ново поколение EON.

Медийното подразделение United Media създава и разпространява висококачествено телевизионно съдържание – спорт, новини и развлечения, което достига до 40 милиона зрители чрез водещи ефирни и Pay-TV канали. Компанията произвежда над 40 000 часа оригинално локално съдържание годишно, управлява 60 телевизионни канала, 40 онлайн и новинарски портала, над 10 печатни издания и радиостанции.

Повече информация: https://united.group/