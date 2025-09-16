Ц ените на златото достигнаха рекордно високи стойности във вторник, подкрепени от отслабването на долара преди заседанието на Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР), на което ще бъде обсъдено равнището на основните лихви, предаде Ройтерс.

Към 08:00 часа българско време спот цената на златото се повиши с 0,1 на сто до 3683,28 долара за тройунция, след като по-рано в сесията достигна нов връх от 3689,27 долара. Американските фючърси върху златото с доставка през декември се задържаха на ниво от 3720,10 долара, предаде БТА.

Според анализатори очакванията за понижение на лихвените проценти подкрепят цената на благородния метал. В прогнозите вече е заложена известна предпазливост, като при липса на потвърждение от страна на УФР е възможно цената на златото да бъде подложена на натиск в краткосрочен план.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп призова президента на УФР Джером Пауъл да предприеме значително намаление на лихвените проценти.

Данни на "Си Ем И Фед Уоч Туул" (CME FedWatch Tool) показват, че пазарите очакват сигурно понижение с 25 базисни пункта след края на двудневното заседание на Федералния комитет за отворения пазар, като има и прогнози за намаление с 50 базисни пункта.

По-ниските лихви обикновено намаляват алтернативните разходи за притежаване на злато, което не носи доходност, и оказват натиск върху долара, правейки метала по-атрактивен за инвеститорите с други валути.

Щатската валута се търгува близо до двумесечно и половина дъно спрямо еврото и почти достигна десетмесечно дъно спрямо австралийския долар.

SPDR Gold Trust, най-големият в света борсово търгуван фонд (ETF), базиран на злато, отчете увеличение на притежаваните активи с 0,21 на сто до 976,80 тона в понеделник спрямо 974,80 тона в петък.

Спот цената на среброто се понижи с 0,2 на сто до 42,63 долара за тройунция. Платината остана стабилна на ниво от 1401,65 долара, а паладият се задържа на 1183,76 долара.

Златото е една от най-търсените инвестиции през тази година. От края на 2024 г. цената му се е повишила с около 40 на сто. За сравнение, цената на биткойна се е повишила само с около една четвърт за същия период, а водещият германски индекс DAX - с около една пета.