К райният срок за регистрация на кладенци, сондажи, герани и други водовземни съоръжения да се отложи с цели 8 години. Това предвиждат промени в Закона за опазване на околната среда, внесени от депутати от ГЕРБ, БСП и други парламентарни групи. С тях се предлага крайният срок за регистрация вместо 28 ноември 2025 г. да е 28 ноември 2033 г. В настоящия текст, ако тези съоръжения не са регистрирани в съответната община, те могат да бъдат ликвидирани след изтичане на крайния срок за обявяването им, а именно 28 ноември 2025 г.

Мотиви

В мотивите си народните представители са представили като аргумент, че в условията на безводие не следва да се допуска ликвидация на такива съоръжения, защото те биха могли да се използват при необходимост.

Това се отнася и за съоръженията, изграждани по стопански начин в малките населени места, които се използват за питейно-битово водоснабдяване. В доклада на временната комисия по безводието в парламента се съобщава, че още има сондажи, кладенци, каптажи, изградени от общините и населението, които още не са регламентирани и не се контролират. Удължаването на срока дава възможност собствениците да изпълнят задължението си.

Причина

Регламентирана е законова възможност за безплатно ползване на до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване на опасността от пресъхване на кладенците.

Използването на вода за стопански нужди от подземните източници се заплаща и се контролира, поясниха от екоминистерството. Подкомисията за безводието в парламента препоръча да се създаде национален регистър на всички питейни водоизточници, включително кладенци и каптажи, изградени със средства на населението.

Таня Киркова