П овечето българи работят за заплата до 2000 лева. Толкова на месец заработват близо 70% от работещите хора у нас. Миналата година обаче има нашенец, който е декларирал пред НАП доход от... 70 милиона лева.

1156 българи са декларирали лични доходи в размер на над 1 милион лева за 2024 г., сочат данните на Националната агенция за приходите. 643 физически лица пък са обявили, че през миналата година са получили доход в диапазона между 750 хиляди и 1 милион лева. Тези с доходи от 500 000 до 750 000 лева са били 1623.

4329 българи са се сдобили с имот в чужбина, става още ясно от данните на НАП. Те са длъжни да обявят, че притежават недвижима собственост зад граница в приложение към данъчната декларация. Имотите са пръснати по целия свят – от Австралия и Аруба до Уругвай и Япония. Още по темата - в новия брой на вестник "Телеграф" на 15 септември...