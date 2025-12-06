Т анкер, плаващ под флага на Гана, е блокиран в Черно море до фара на Ахтопол. На борда му има 10 души екипаж. Заради лошото време в петък те не можеше да бъдат евакуирани.

"В петък около 12:15 часа танкерът навлезе от южна посока в нашите териториални води. Първоначално той не отговаряше на радиокомуникацията и на повикванията от българска страна. Но по-късно установихме комуникация. Екипажът спази разпореждането и пусна котва. В момента е стабилен на мястото срещу Ахтопол, но морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция в момента". Това заяви в „Събуди се” директорът на ГД "Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов.

По думите му кораб на "Гранична полиция" е разположен в базата в Созопол. Има готовност да тръгне заедно с инспектор от "Морска администрация", но се изчаква, тъй като времето в района все още е лошо и не позволява приближаване до танкера. По данни на екипажа плавателният съд би трябвало да е без товар.

"При установяването на контакт на живо ще се направи опит на борда да се качат наши служители заедно с инспектора от "Морска администрация". Ако времето се успокои - това може да се направи в светлата част на деня. Ако не – в момента наблюдаваме танкера и с радиокомуникационната ни система, и с термокамери от брега. Той се вижда и с просто око. Наблюдаваме го и с радарната ни система и поддържаме комуникация с екипажа", подчерта Златанов.

Той подчерта, че екипажът на танкера е заявил желание да се евакуира. "Но тази евакуация трябва да се случи по най-безопасния начин – и за тях, и за служителите, които ще ги евакуират от наша страна. Към момента вълнението е по-високо от 4 бала и е невъзможно евакуацията да се извърши в този момент", обясни директорът на ГДГП.

Източник: NOVA