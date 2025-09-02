Tрамвай излезе от релсите близо до Румънското посолство в София. Няма пострадали хора, но са ударени са седем автомобила. Две са мотрисите, които са се обърнали, предава NOVA.

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило". Това съобщи в "Здравей, България" директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров.

Той уточни, че пътници в трамвая не е имало. В подлеза, в който се е забило превозното средство не е имало и пешеходци. нанесени са обаче големи материални щети. "Две от стените на пдолеза са разрушени. Обезопасили сме мястото", подчерта Димитров.

На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.