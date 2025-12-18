Д окато народът събира стотинки да си купи парче от 140 г суджук за 10 лв., светът на богатите в България се подготвя да посрещне празниците с кралска изтънченост. Проверка на „Телеграф“ в специализираните магазини за алкохол и скъпи меса и ястия показа, че цените за бутилка от порядъка на 30-40, дори 80 лв., които доскоро изглеждаха космически, вече не влизат в ранглистата на луксозните стоки.

Кралски

Златните частици и блясъкът дори не са на мода, защото най-заможните вече хвърлят стотици и хиляди левове за питиета и храна, които им носят не блясък, а преживяване. Особено ценени са тези, свързани с кралските или императорски вкусове назад във времето. Например в специализиран магазин за алкохол в столицата в южните райони, седмица преди Рождество, най-продаваното шампанско се оказа на известна френска марка в бутилка с черна панделка, създадено в чест на коронясването на принц Чарлз, за 127 лв. Купува се от млади и стари за подарък. Към него добавят и шоколадови бонбони асорти за 63 лв., които сега стъпиха на родния пазар, но вече са хит. Това пенливо вино обаче далеч не е най-скъпото, което може да се открие. Най-заможните броят по 500, 600 и 1300 лв. за искряща френска напитка, която е стояла на масата на Наполеон, руския цар Николай и други велики политици от миналото.

Сетива

Любопитно е да се научи, че богатите хвърлят стотици левове и за български алкохол, стига да им се представи с качество и вдъхновяваща история, която да погъделичка сетивата и въображението. Такова е вино на изба в Сакар, което е отлежавало на дъното на Черно море. Бутилката носи следи от подводния си живот и върви по 130 лв. Клиентите не се замислят да хвърлят и по 100-140 лв. за бутилка четвъртвековна троянска сливова.

Най-големите изненади обаче са на щандовете за уиски, където на пръв поглед можеш да решиш, че японското е най-скъпо с цени за бутилка от порядъка на 180-240 лв.

Скоч

Когато стигнеш до шотландския рафт, си даваш сметка, че има различни хоризонти на понятието евтино и скъпо. Там можеш да се дивиш на ценови шедьоври от порядъка на 3000 лв., 8 хил. лв. до космическите 139 хил. за бутилка. Едно от най-предпочитаните е това с еленски рога, символ на благороднически произход, което ценителите пият с хавански пури. Бутилката струва 3360 лв. „За всяка стока си има пазар”, усмихват се консултантите в магазина, кимайки утвърдително, че за този алкохол си има клиенти.

„Въобще не се учудвам, миналата година на търг българин купи уиски за 100 хил. евро, а шампанско се намира и за 5 хил. лв в специализирани магазини“, коментира пред „Телеграф“ шеф Радичев от Велико Търново, майстор на деликатеси с трюфел. Той обясни, че този тип клиенти инвестират в уиски, така, както се инвестира в злато или изкуство. Справка за възвращаемост на инвестицията показа, че вложението в уиски има 280% възвращаемост, по-висока от тази в златото и това е последният хит в света на инвестициите.

Трюфел

Радичев разказа, че сред най-изисканите храни за празничната трапеза са трюфелите. Топ е белият тубер магнато пико. Изкупната му цена е около 5 хил. лв. за кг в България, но на международни търгове стига до 20 хил. евро. Той се бере от септември до началото на декември, а в България в района на Варна тези дни търсачи са успели да се сдобият с бялото съкровище. Вчера Радичев пусна първите бурканчета от 20 г с деликатеса. То съдържа няколко грама карпачо (слайсове) от бял трюфел, сол и олио от гроздови семки за 40 лв. опаковката. Обичайно с тази смес се овкусява зелена салата, ръси се пържолата или сиренето, след като вече са изпечени, за да се съхрани ароматът. Радичев предлага и половинка ракия „Трюфелинка“ за 90 лв.

Афродизиаци

Трюфелът е сред най-силните афродизиаци и това е една от причините за високите му цени. Такъв е и хайверът, особено иранската белуга. Добива се в Каспийския басейн, където отглеждат най-голямата и рядка есетрова риба – белуга. Нейният хайвер се счита за най-автентичен, рядък, престижен, а някога е резервиран само за кралски особи. В онлайн магазини се продава от 318 лв. до 3600 лв. в зависимост от грамажа. Друг кралски деликатес е пушена сьомга - сърцевина, приготвена за първи път от майстор-готвач на руския цар Николай. За да се сдобиеш с този вкусен деликатес с нежен мирис на пушек, трябва да платиш от 66,50 лв. до 744 лв. в зависимост от грамажа. Сред изисканите деликатеси се нареждат и фоа гра, пастет от черен дроб, който обаче не е популярен в кралското семейство на Великобритания, след като крал Чарлз забрани да се консумира заради насилието над гъските. Испанският хамон обаче има стабилно място на трапезата на богатите, като цените за 1 кг могат да стигнат над 1000 лв. В момента в България се продава на промоция с нож и стойка за 180 лв.

Мраморно

И ако допреди две години се смяташе, че стековете на американското теле блек ангъс са недостижими като цени, то отскоро японското телешко уагю води с няколко обиколки. В момента най-скъпата разфасовка на блек ангъс върви около 80 лв. за кг, но уагю го бие пет пъти, стигайки космическите 400 лв. за кг, при това отгледано в България. Причината е, че е силно мраморирано и се отглежда по специален начин, като всеки ден животните се масажират.

Кенгуру, крокодил или еленска подкова

И тази година по специализираните щандове могат да се намерят екзотични меса. Кенгуруто вече не е новост за страната, харесват го любителите на постните меса, а килограм от него върви по 40 лв. 55 лв. струва килограм филе от опашката на крокодил от Южна Африка, която също е с ниско количество на мазнини. Свинското месо от новата българска порода Черен ангел, която е селекция с източнобалканската свиня, която се храни само с жълъди и от нея се прави смядовската луканка, става все по-популярно. Месото от нея е на цените на вносното свинско, но то е по-крехко и с по-малко мазнина.

В специализирани месарски магазини могат да се открият суджуци от 140 г за 10 лв. парчето от еленско, телешко, свинско с трюфел и др., цени, достижими и за хората с обикновени доходи.

Светлана Трифоновска