П о темата с изборите партията се произнесе, че не иска избори и избори няма да има. Това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

В заседанието участва и министър-председателят Росен Желязков, който преди това обоснова причините, поради които днес България не се нуждае от предсрочен вот.

Борисов обвини ПП-ДБ, че не предлагат политически решения, въпреки че той се е надявал, че те все пак като евроатлантици ще подкрепят правителството на Желязков по някои важни теми. Вместо това ПП-ДБ са казали всичко друго, но не как да се реши проблема с управлението.

Борисов: ПП-ДБ няма как да имат президент без ГЕРБ

„Искрено се надявах ПП-ДБ да излязат и да предложат нещо, но те не го направиха. Единственият, който излезе и каза, че подкрепя това правителство е Пеевски. От 20 години го познавам и знам, че си държи на думата. С Пеевски трябва да се говори право в очите. Това може, това – не. Тогава няма да има никакъв проблем“, заяви Борисов.

Той заяви, че от ПП-ДБ са искали да го пенсионират, но се е оказало така, че те са се сдобили с най-младия пенсионер в лицето на Кирил Петков.

Сега трябва да проведем едва среща с Новото начало. Срещаме се с тях и казваме, че партньорството изисква преди да се изкажеш по някаква тема, го обсъждаш с партньорите, коментира още Бойко Борисов, според който бюджетът за 2026 година е най-важната тема.

Бойко Борисов се закани на партиите!

„В политиката нито има вечни приятели, нито вечни врагове. Нищо по-различно не може да се направи от това. Дали ни харесва или не, това е единственият начин“, каза той и определи ПП-ДБ като лицемери и провокатори.

„Моето предложение е такова. Ако партията иска избори, днес отиваме на избори. На никого не съм длъжен. Но партията категорично заявява, че не иска избори. Второто, което искам“, обърна се Борисов към Росен Желязков, който присъства на заседанието като партиен член – „срещаш се с колегите, но вече заедно, аз поех тежестта. Срещнете се трите партии, в рамките на парламента, за да не дразним хората, и гарантирайте едно преминаване през първия бюджет в евро“.

Делян Пеевски: Избори няма да има

„Януари, февруари и март са зимни – с евро и без евро. Гарантирайте стабилност! Ако ИТН, и БСП са окей, но ако не са, само ние няма да го правим. Това ми е предложението“, заключи Борисов и инструктира ежемесечни събирания на министри, областни ръководители и кметове.