И збори няма да има, това съм го казал отдавна. Това заяви пред журналисти лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Пеевски отново се обърна към президента Румен Румен. Този път с думите: "Едно мога да кажа на чичо Румен: да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя".

Думите на лидера на "ДПС-Ново начало" дойдоха след като към него бе отправен въпросът има ли яснота вече за разговори, които евентуално да се случат следващата седмица, на прага ли сме на политическа криза и той за преформатиране на кабинета ли е или да отидем към нови предсрочни парламентарни избори.

След това Пеевски си тръгна от парламентарните кулоари.

Той бе запитан и дали е анонимният благодетел на Българската федерация по вдигане на тежести, но не последва отговор от негова страна.