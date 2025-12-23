К радците на авточасти стават все по-специализирани – вече не се краде всичко, а се търсят конкретни, скъпи и лесни за демонтаж елементи. Най-често това става по поръчка, която се заявява чрез посредници в тайни групи в Telegram, показа проучване на „Телеграф“.

Катализаторите, които бяха абсолютен хит в кражбите между 2021 и 2023 година заради високите цени на благородните метали в тях, тази година отстъпват първенството на LED и Matrix фарове. Те са изключително скъпи части, а се демонтират за по-малко от минута при определени модели. Трети в класацията са страничните огледала, особено при луксозните марки, където огледалото е с датчици и може да струва хиляди левове. Крадат се също самите стъкла от огледалото, както и цели механизми. Според поръчката и възможностите на апаша. Немалко случаи има на извадени волани и въздушни възглавници. Търсят се предимно „М-пакети“ или спортни волани, които лесно се препродават втора употреба. В последно време все по-популярно става изскубването на мултимедийни системи и навигация от колите. Въпреки защитите оригиналните таблети и екрани на по-новите коли са постоянна мишена на бандитите. През последните 2 години масово започнаха да изчезват сензорите от предните решетки на Mercedes и VW. Тъй като са разположени на лесно място, те се свалят с едно дърпане, а цената им е над 1000 лв.

Случайност

Един от последните случаи е от столичния квартал „Белите брези“, където собственик на Peugeot 308 останал без фарове след нощна атака на паркинга до блок 18. Другият пострадал автомобил е Citroën със сходни фарове. Според разследващите става дума за ясна поръчка – фарове с лупи за определени модели Peugeot и Citroën. „Абсурдни са тези кражби, защото застрахователите не ги признават. Паркингите между блоковете не са защитени. Полицията я няма, разчита се на случайност и късмет. Не сме дорасли все още, а сме вече в Европейския съюз“, пише Димитър, чиято кола е пострадала. Той е категоричен, че неговият застраховател „не покрива липсващи елементи“. На практика човекът плаща „пълно каско“, което се оказва „пълно“ само когато е удобно за застрахователя. Човекът е предприел собствено разследване, издирва записи от камери за видеоконтрол в района, обикаля и разпитва комшии дали са видели нещо и някого.

Групички

Друг водач на Peugeot също се ожали от кражба в столичния квартал „Гоце Делчев“. Той е с отнета кора от автомобила. "Поредната простотия на някой наркоман. Счупил ми е прозореца, за да ми вземе кората на багажника, нищо друго не е пипал. Знам, че е явно поръчка. Но само да има късмет да излезе някъде по камери около колата", пише потърпевшият Петко Петров. Тази дребна кражба обаче ще му струва общо около 350 лева и много нерви за обикаляне в навечерието на най-светлите коледни празници. "Вече си купих стъкло с монтажа общо 140 лв. и кора от морга за 200 лв. Представете си този наркоман явно го е направил за 50-100 лв., не повече, а мен ме вкара с 340 лв. и обиколка на София.

Квартали

Просто трябва да се моли да не се яви някъде по камерите. Между другото 4 коли след моята имаше същото „Пежо“ и аз нарочно проверих дали има кора отзад и имаше, но неговата кола не е пипнал", отбелязва мъжът. Друг гражданин съобщава, че има групички, които обикалят кварталите в този период от време и събират огледала и други лесно демонтируеми елементи, включително антени и емблеми, повечето засегнати са тойоти, беемвета и опели. София и Варна си оспорват първенството по кражби на елементи от коли, показа справка на „Телеграф“. След тях са други големи градове като Пловдив, Русе и Бургас. Най-рискови са паркингите в комплекси като „Люлин“, „Младост“ и „Манастирски ливади“ в столицата, „Младост“ ,“Възраждане“, „Бриз“ и „Трошево“ във Варна, „Меден рудник“ и „Изгрев“ в Бургас.

Захари Белчев