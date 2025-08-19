П родължава черната серия по българското Черноморие. На плажа Арапя морето изхвърли тялото на мъж. Трагедията се случва само ден, след като вълните погълнаха живота на още една жертва.

Тялото е било открито на брега. Към момента не е ясно дали загиналият е българин или чужденец, нито каква е самоличността му.

Това е поредният инцидент за последните дни, който взема жертва по българските плажове. От началото на лятото броят на удавниците достигна тревожни размери. Но причината за трагичните инциденти е подценяване на ситуацията.

*Източник: EraNova